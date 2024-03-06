Kumlama makinesinde sıkışan işçi hayatını kaybetti!

Gebze’de, bir metal fabrikasında kumlama makinesinde sıkışan Ahmet Öktelik ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Öktelik yaşamını yitirdi.

Olay, Gebze Pelitli’de bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi. Kumlama makinesinin temizliğini yapan Ahmet Öktelik, makinede sıkıştı. Ağır yaralanan Ahmet Öktelik sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Ahmet Öktelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.