Kumlama makinesinde sıkışan işçi hayatını kaybetti!

Gebze’de, bir metal fabrikasında kumlama makinesinde sıkışan Ahmet Öktelik ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Öktelik yaşamını yitirdi.
Olay, Gebze Pelitli’de bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi. Kumlama makinesinin temizliğini yapan Ahmet Öktelik, makinede sıkıştı. Ağır yaralanan Ahmet Öktelik sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Ahmet Öktelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.