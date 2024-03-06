- Asayiş

Kumlama makinesinde sıkışan işçi hayatını kaybetti!

Gebze’de, bir metal fabrikasında kumlama makinesinde sıkışan Ahmet Öktelik ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Öktelik yaşamını yitirdi. Olay, Gebze Pelitli’de bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi.

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Kumlama makinesinde sıkışan işçi hayatını kaybetti! mask

Gebze’de, bir metal fabrikasında kumlama makinesinde sıkışan Ahmet Öktelik ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Öktelik yaşamını yitirdi.

Olay, Gebze Pelitli’de bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi. Kumlama makinesinin temizliğini yapan Ahmet Öktelik, makinede sıkıştı. Ağır yaralanan Ahmet Öktelik sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Ahmet Öktelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 
# sağlık

06 Mar 2024 - 12:39 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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