Mutlu: ‘Başiskele’de her canlı MUTLU OLACAK’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, ilçenin her metrekaresinde ziyaretlerine devam ediyor. Mutlu, dün ilçe gezisinde Döngel Mahallesi’ne uğradı. Burada sokak hayvanlarıyla gönüllü olarak ilgilenen Ömer Ayhan isimli vatandaşı da ziyaret eden Mutlu, yaralı sokak hayvanlarına sahip çıkan, Türkiye’nin neresinde yardıma muhtaç bir can varsa hemen ilgilenen Ayhan’a bu davranışından dolayı teşekkür etti.
‘ASLA İHMAL ETMEYECEĞİZ’
Göreve geldikleri günden itibaren sokak hayvanlarını asla ihmal etmeyeceklerini dile getiren Mutlu, ‘Ömer Bey bu arsayı ücretli olarak kiralamış ve bu gönül işini cebinden karşılayarak yapıyor. Ama yakında kira süresi dolacak ve arsadan çıkmak zorunda kalacak. Biz göreve geldiğimizde başta Ömer Bey olmak üzere sokak hayvanlarına sahip çıkan herkese destek olacağız. Ayrıca belediye olarak da daha düzenli bir sistem ile bu canlara sahip çıkacağız.’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Ne iyi bir arkadaş engelli canlılara sahip çıkıyor. sayın belediye yetkilileri bu arkadaşa neden yardımcı olmuyorsunuz gereksiz türlü türlü açılışlara yemeklere ahrcanan paradan birazda Ömer beye verin veya yol yordam gösterin seçim geliyor söylemeliyim ki bu görmeniz gereken hikayeleri gormezden gelirseniz size oy moy yok bunu bilin. YASİN ÖZLÜ sözüm size
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.