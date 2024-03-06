Mutlu: ‘Başiskele’de her canlı MUTLU OLACAK’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, ilçenin her metrekaresinde ziyaretlerine devam ediyor. Mutlu, dün ilçe gezisinde Döngel Mahallesi’ne uğradı. Burada sokak hayvanlarıyla gönüllü olarak ilgilenen Ömer Ayhan isimli vatandaşı da ziyaret eden Mutlu, yaralı sokak hayvanlarına sahip çıkan, Türkiye’nin neresinde yardıma muhtaç bir can varsa hemen ilgilenen Ayhan’a bu davranışından dolayı teşekkür etti.

‘ASLA İHMAL ETMEYECEĞİZ’

Göreve geldikleri günden itibaren sokak hayvanlarını asla ihmal etmeyeceklerini dile getiren Mutlu, ‘Ömer Bey bu arsayı ücretli olarak kiralamış ve bu gönül işini cebinden karşılayarak yapıyor. Ama yakında kira süresi dolacak ve arsadan çıkmak zorunda kalacak. Biz göreve geldiğimizde başta Ömer Bey olmak üzere sokak hayvanlarına sahip çıkan herkese destek olacağız. Ayrıca belediye olarak da daha düzenli bir sistem ile bu canlara sahip çıkacağız.’ dedi.