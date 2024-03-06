Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli otomobil ile böyle çarptı

Kaza, dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet kavşakta otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer alıyor.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet kavşakta otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.