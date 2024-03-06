Kocaeli’deki fabrikada hakkında şok iddialar: “Ya kabul edin ya da çıkın”

Kocaeli’nin büyük fabrikalarından biri olan Beyçelik’te işveren, engelli ve EYT’li çalışanlara 22 bin 500 liralık maaşı kabul etmeleri yönünde baskı yapıyor. İşçilerin iddialarına göre, fabrikadaki engelli ve EYT’li çalışanlara “Ya 22 bin 500 lira maaşı kabul edin ya da çıkın” denildi.
İŞÇİLER ŞİKAYETÇİ
Engelli ve EYT’li çalışanların yanı sıra normal operatörlere de aynı maaşın teklif edildiği fabrikada işçiler, şikayetlerini Ford İşçi Bülteni isimli sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi. Konuyla ilgili olarak Ford İşçi Bülteni’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı”
YA KABUL EDİN YA ÇIKIN
“Bizler Gölcük Beyçelik engelli çalışanlarıyız bugün itibarı ile engelli çalışanlara ve EYT’lilere ya 22.500 TL maaşı kabul edin yada çıkın teklifi yapıldı ve sıra normal operatöre geldi yapılan teklif ya 22.500’dü kabul edin işe giriş çıkış yapacağız yada komple iş feshi olacak dendi bu olaylar olurken sendika temsilcimiz odasından çıkmadı ve sırra kadem bastı!”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çenesuyu - EY EYT Lİ 40 YAŞINDA EMEKLİ OL 22500 TL EMEKLİ MAAŞI 22500 TL DE ÇALIŞIRKEN MAAŞ NESİNİ BEĞENMİYORSUNUZ SİZİN EMEKLİLİĞİNİZİ BU MİLLETİN VİCDANLARI ASLA VE ASLA KABUL GÖRMEDİ
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.