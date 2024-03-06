Kocaeli’deki fabrikada hakkında şok iddialar: “Ya kabul edin ya da çıkın”

Kocaeli’nin büyük fabrikalarından biri olan Beyçelik’te işveren, engelli ve EYT’li çalışanlara 22 bin 500 liralık maaşı kabul etmeleri yönünde baskı yapıyor. İşçilerin iddialarına göre, fabrikadaki engelli ve EYT’li çalışanlara “Ya 22 bin 500 lira maaşı kabul edin ya da çıkın” denildi.

İŞÇİLER ŞİKAYETÇİ

Engelli ve EYT’li çalışanların yanı sıra normal operatörlere de aynı maaşın teklif edildiği fabrikada işçiler, şikayetlerini Ford İşçi Bülteni isimli sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi. Konuyla ilgili olarak Ford İşçi Bülteni’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı”

YA KABUL EDİN YA ÇIKIN

“Bizler Gölcük Beyçelik engelli çalışanlarıyız bugün itibarı ile engelli çalışanlara ve EYT’lilere ya 22.500 TL maaşı kabul edin yada çıkın teklifi yapıldı ve sıra normal operatöre geldi yapılan teklif ya 22.500’dü kabul edin işe giriş çıkış yapacağız yada komple iş feshi olacak dendi bu olaylar olurken sendika temsilcimiz odasından çıkmadı ve sırra kadem bastı!”