Büyükakın açıkladı: İsmail Yıldırım Büyükşehir'de görev alacak!

Karamürsel'de AKP Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya'nın proje ve aday tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mevcut belediye başkanı İsmail Yıldırım'la Büyükşehir'de beraber çalışacağını duyurdu. Büyükakın'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

FAZLA TATİL YAPTI

“Karamürsel’in Kocaeli’de birinci yapmak boynunuzun borcu, benim için diğer ilçelerimizde şampiyon olsa aynıdır ama isterim ki Karamürsel bir tık önde olsun. Karamürsel huzurun başkenti, Karamürsel mutlu mesut olacak inşallah. Ama ben biraz şu anda Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım kardeşimin huzurunu bozacağım, 1 Nisan’dan sonra Büyükşehir Belediyesinde birlikte çalışacağız. Huzurun başkentinde yaşaya yaşaya fazla tatil yaptı."