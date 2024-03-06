Kadın Dostu İzmit Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü adına yakışır bir şekilde kente dolu dolu programlarla yaşatacak. 3’üncü geleneksel kadın festivalinde 7 Mart Perşembe günü (Yarın) saat 20.00’da 41 Burda AVM Otopark alanında gençlerin sevgilisi ünlü şarkıcı Emir Can İğrek muhteşem bir konser verecek. Yoğun katılımın olması beklenen konser etkinliğine gelmek isteyen vatandaşlar için saat 19.00’da Kocaeli Üniversitesi ve Cumhuriyet Parkından ring servis kalkacak.
- Kültür-Sanat
Emir Can İğrek Kocaeli'ye geliyor!
Emir Can İğrek İzmit Belediyesinin Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 7 Mart perşembe akşamı (Yarın) İzmitlilere unutulmaz bir akşam yaşatacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.