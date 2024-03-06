Emir Can İğrek Kocaeli'ye geliyor!

Kadın Dostu İzmit Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü adına yakışır bir şekilde kente dolu dolu programlarla yaşatacak. 3’üncü geleneksel kadın festivalinde 7 Mart Perşembe günü (Yarın) saat 20.00’da 41 Burda AVM Otopark alanında gençlerin sevgilisi ünlü şarkıcı Emir Can İğrek muhteşem bir konser verecek. Yoğun katılımın olması beklenen konser etkinliğine gelmek isteyen vatandaşlar için saat 19.00’da Kocaeli Üniversitesi ve Cumhuriyet Parkından ring servis kalkacak.