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Emir Can İğrek Kocaeli'ye geliyor!

Emir Can İğrek İzmit Belediyesinin Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 7 Mart perşembe akşamı (Yarın)  İzmitlilere unutulmaz bir akşam yaşatacak

HABER MERKEZİ
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Emir Can İğrek Kocaeli'ye geliyor! mask

Kadın Dostu İzmit Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü adına yakışır bir şekilde kente dolu dolu programlarla yaşatacak. 3’üncü geleneksel kadın festivalinde 7 Mart Perşembe günü (Yarın) saat 20.00’da 41 Burda AVM Otopark alanında gençlerin sevgilisi ünlü şarkıcı Emir Can İğrek muhteşem bir konser verecek. Yoğun katılımın olması beklenen konser etkinliğine gelmek isteyen vatandaşlar için saat 19.00’da Kocaeli Üniversitesi ve Cumhuriyet Parkından ring servis kalkacak. 
# emir can iğrek, İzmit belediyesi, cumhuriyet

06 Mar 2024 - 13:33 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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