Merttürk kadın hemşehrileriyle buluşmaya devam ediyor: "Kadının gücü, kadının eli dünyayı güzelleştirecek"

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında sık sık Kartepeli kadınlarla bir araya gelen Merttürk, bu buluşmalarda Kartepe'ye ve kadınlara yönelik projelerini anlatıyor. SKM tarafından hazırlanan programlar çerçevesinde çalışmalarını yürüten Merttürk, bu kapsamda Emekevler ve Sarımeşe'de kadın hemşehrileri ile bir araya geldi. Samimi, hoş sohbet ortamlarda gerçekleşen bu buluşmalarda kadınlar, Kartepe'nin kızına yoğun ilgi gösterdi

31 MART İÇİN KADIN HEMŞEHRİLERİNDEN DESTEK İSTEDİ

Emekevler Mahallesi ve Sarımeşe Mahallesi'nde kadın hemşehrileri ile buluşan CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk'e, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Toraman, kadın meclis üyesi adayları Ebru Önal Çetinkaya, Nebahat Özdemirli ve Nalan Nihan Evren de eşlik etti. Bu samimi buluşmada Kartepe'ye ve kadınlara yönelik projelerinden bahseden Merttürk, talep ve önerileri dinledi, notlarını aldı, kendisine yöneltilen soruları da içtenlikle cevapladı. Konuşmasında kadının gücüne ve birliğine vurgu yapan Merttürk, 31 Mart için kadın hemşehrilerinden destek istedi.

MERTTÜRK, "EKİBİMLE BİRLİKTE YÜZÜNÜZÜ KARA ÇIKARMAYACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Bizleri sonsuz hürmet ve samimi sohbetleriyle ağırlayan hemşehrilerimize gösterdikleri nazik ev sahipliklerinden ötürü teşekkür ediyorum diyen CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, "Kadınlarla çıktığımız bu yolu kadınlarla yürüyecek ve kadınlar için eşit, özgür bir kent için birlikte çalışacağız. Kadınlarımıza yönelik çok güzel projelerimiz var. Planladığımız yatırımlar ve projelerimizle Kartepe'mizde üretimin ve istihdamın artmasını sağlayacağız. Kuracağımız Kadın Kooperatifleri ile birlikte kadınlarımız ilçemizde üretecek, ilçemize değer katacak, ilçemizi güzelleştirecekler. Projelerimizle istihdam alanları da yaratacağız. Çocuklarımız için uygun fiyatlara kreşler açacağız. Ve yine birkaç saatlik işiniz olduğunda çocuklarınızı bırakabileceğiniz küçük mola evleri yapacağız. Gençlerimiz için de istihdam ofisleri oluşturacağız. Umarım güzel işler yapmamıza vesile olursunuz. Yorulmadan umutla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok çalışıyoruz ve sizlerin de desteği ile Kartepe'mizi umutlu ve güzel yarınlara taşıyacağız. Kadının gücü, kadının eli dünyayı güzelleştirecek. Ekibimle birlikte yüzünüzü kara çıkarmayacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.