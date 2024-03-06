Ölmez, Kandıra’da çalışmalarını sürdürüyor

“ HİZMET ÜRETMEYE DEVAM”
AKP ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her gün farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Ölmez, her kesimden vatandaşın sesine kulak veriyor. Kandıra’nın kırsal mahallelerinde seçim çalışmalarına devam eden Erol Ölmez’in dün akşamki durağı Babaköy Mahallesi oldu. Kandıra için yapılacak projelerini anlatan Başkan Adayı Ölmez, “Cumhuriyetimizin ikinci asrında da Allah’ımın izni ve halkımızın desteği ile hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz” dedi.
“BİR BİRLİKTE KANDIRAYIZ”
Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, Babaköy’ün yanı sıra Kıncıllı Mahallesi’nde de bölge sakinleri ile bir araya geldi. Kalabalık grup tarafından karşılanan Erol Ölmez bu ilgiden memnun kaldı. Ölmez, “Halkımızın bu teveccühünü gördükçe daha fazla çalışmak için azmimiz artıyor. Kandıramız ve vatandaşımız için çalışmaya hazırız, kararlıyız. Bir birlikte Kandırayız” diyerek vatandaşların desteğini istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.