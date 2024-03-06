Ölmez, Kandıra’da çalışmalarını sürdürüyor

AKP ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her gün farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Ölmez, her kesimden vatandaşın sesine kulak veriyor. Kandıra’nın kırsal mahallelerinde seçim çalışmalarına devam eden Erol Ölmez’in dün akşamki durağı Babaköy Mahallesi oldu. Kandıra için yapılacak projelerini anlatan Başkan Adayı Ölmez, “Cumhuriyetimizin ikinci asrında da Allah’ımın izni ve halkımızın desteği ile hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“BİR BİRLİKTE KANDIRAYIZ”

Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, Babaköy’ün yanı sıra Kıncıllı Mahallesi’nde de bölge sakinleri ile bir araya geldi. Kalabalık grup tarafından karşılanan Erol Ölmez bu ilgiden memnun kaldı. Ölmez, “Halkımızın bu teveccühünü gördükçe daha fazla çalışmak için azmimiz artıyor. Kandıramız ve vatandaşımız için çalışmaya hazırız, kararlıyız. Bir birlikte Kandırayız” diyerek vatandaşların desteğini istedi.