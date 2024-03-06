“TAHİR BAŞKAN, BİZ ÜVEY EVLAT MIYIZ?”  

BAŞKANI MAÇA BEKLİYORLAR

Dev adamlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ı maçlarına davet etti. Kocaelispor maçlarına sık sık giderek takdir toplayan Büyükakın’ı, bizzat onursal başkanı olduğu kendi kulübünün maçlarını izlemeye davet eden dev adamlar “Biz de ilgi bekliyoruz. Başkanımızı çok seviyoruz ve mutlaka maçlarımıza gelmesini istiyoruz. Bizlere maddi destek veriyor ama manevi destek de bekliyoruz. Biz üvey evlat değiliz” diye konuştu.

KOCAELİ BŞB KAĞITSPOR: 83 - IĞDIR BASKETBOL: 68

SALON: İzmit Atatürk

HAKEMLER: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Uğur Yüksel

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR: Mete Tekçevik 7, Ja Cori Payne 31, Keith Martin Stone 20, Kevin Kaspar 3, Barboros Bozkurt, Hakan Şanlı 2, Mert Ulutaş 6, Eren Beyaz 8, Sertan İbrahim Sarı 6

BAŞANTRENÖR: Ahmet Murat Yolcu

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR BASKETBOL: MURAT Kozan 6, Marlain Veal 18, Burak Türsen 1, Özgür Şahin 3, Cem Coşkun 3, Önder Atun, Burak Erol 3, Ömer Kaan Göğüs 4, Robert Ridjell Upshaw 24, Murat Can Esen 6

BAŞANTRENÖR: Olcay Özkundilli

1.Periyot: 20-23 (Iğdır Basketbol lehine), Devre: 50-34 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine), 3.Periyot: 65-50 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)