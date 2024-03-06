Çetinkaya tam gaz devam

İNSANLAR MUTLU VE HUZURLU

AKP ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Her gün farklı bölgede vatandaşlarla bir araya gelen Çetinkaya, Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek gençlerin sesine kulak verdi. Başkan Adayı Çetinkaya’nın ziyareti sırasında eğitimciler ve kurum yetkilileri, Karamürsel’in çok huzurlu bir ilçe olduğunu ve burada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

24 SAAT YAŞAYAN İLÇE OLACAK

Bir sonraki ziyaretini Karamürsel Orman İşletme Şefliği’ne gerçekleştiren Mesut Çetinkaya, “Karamürsel hem huzurun başkenti hem de bizim evimiz. Bizler de evimizi güzelleştirmek için yola çıktık. Tüm evlerimizde huzurun olmasını istiyoruz. Bunun için birlikte yaşadığımız bu güzel çevreye hizmet ve projeler kazandırmaya hazırız. Karamürsel 24 saat yaşayan yer olacak. Her yaştan insanımız için projeler üretip ilçemizi kalkındıracağız” dedi.