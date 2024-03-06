Kocaeli'nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü

Meteorolojinin uyarısıyla birlikte gece saatlerinde Sakarya’nın ve Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede Sakarya’nın Hendek, Kocaeli’nin ise Kartepe ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde de devam eden yağış bölgeleri beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar yağışının başladığını belirten İbrahim Ark, “Sakarya Hendek Dikmen Mahallesi bugün 6 Mart 2024 kar yağışı başlamıştır” derken Mehmet Köse, “Kar yağışı devam ediyor, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.