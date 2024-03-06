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Kocaeli'nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarları sonrasında etkisini gösteren kar yağışı Sakarya’nın Hendek ve Kocaeli’nin Kartepe ilçelerinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü
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Meteorolojinin uyarısıyla birlikte gece saatlerinde Sakarya’nın ve Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede Sakarya’nın Hendek, Kocaeli’nin ise Kartepe ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde de devam eden yağış bölgeleri beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar yağışının başladığını belirten İbrahim Ark, “Sakarya Hendek Dikmen Mahallesi bugün 6 Mart 2024 kar yağışı başlamıştır” derken Mehmet Köse, “Kar yağışı devam ediyor, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok” ifadelerine yer verdi.

Kocaeli'nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü
# Kartepe, kar, oldu, yüksek, 2024

06 Mar 2024 - 13:45 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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