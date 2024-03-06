06 Mar 2024 - 13:57- Asayiş G:

Sosyal medya uğruna hem kendini, hem de trafiği tehlikeye düşürdü

Çayırova ilçesinde iki otomobilin yaptıkları 'pes' dedirtti. Trafiği kesen sürücülerden birisi otomobilin kapısı açık

İhlas Haber Ajansı
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Sosyal medya uğruna hem kendini, hem de trafiği tehlikeye düşürdü
Sosyal medya uğruna hem kendini, hem de trafiği tehlikeye düşürdü
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Olay D-100 karayolu, Çayırova bağlantı yolunda meydana geldi. 10 HH 736 ile 41 AJL 750 plakalı iki otomobil trafiği yavaşlattı. Ardından 10 HH 736 plakalı otomobilin sürücüsü kapısını açarak ilerlemeye devam etti. Diğer otomobilin yolcu koltuğunda oturan şahıs ise arkadaşını görüntüledi. Sürücünün kendisini ve trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar, cep telefonu ile kaydedildi.
# Çayırova

06 Mar 2024 - 13:57 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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