Olay D-100 karayolu, Çayırova bağlantı yolunda meydana geldi. 10 HH 736 ile 41 AJL 750 plakalı iki otomobil trafiği yavaşlattı. Ardından 10 HH 736 plakalı otomobilin sürücüsü kapısını açarak ilerlemeye devam etti. Diğer otomobilin yolcu koltuğunda oturan şahıs ise arkadaşını görüntüledi. Sürücünün kendisini ve trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar, cep telefonu ile kaydedildi.
06 Mar 2024 - 13:57- Asayiş Güncelleme:
Sosyal medya uğruna hem kendini, hem de trafiği tehlikeye düşürdü
Çayırova ilçesinde iki otomobilin yaptıkları 'pes' dedirtti. Trafiği kesen sürücülerden birisi otomobilin kapısı açık
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.