Dünürünü kalbinden bıçaklayarak öldüren sanık: "Her şey kazayla oldu"

Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak'ta 17 Mayıs 2021'de meydana gelen olayda, Murat Geçer (24) aynı adı taşıdığı babası Murat (45) ile amcaları E. ve B. Geçer ile birlikte kendisinden ayrılmak isteyen ve evi terk eden eşinin babası Yaşar L'nin (45) evine gitti. Damat Murat Geçer iddiaya göre, kayınbabasının evinin önünde küfür ederek, Yaşar L'nin evinin kapısını kırdı. İki taraf arasında çıkan kavga sonrasında Yaşar L., dünürü Murat Geçer’i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Murat Geçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polisler tarafından gözaltına alınan Yaşar L., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"Her şey kazayla oldu, böyle olmasını istemezdim"
Yaşar L. hakkında açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tutuklu sanık Yaşar L. hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen tutuklu sanık Yaşar L., "Her şey kazayla oldu, böyle olmasını istemezdim. Meydana gelen olay sebebiyle pişmanım" dedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanık Yaşar L'nin Murat Geçer'i "kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis, maktulün kardeşleri E. ve B'ye yönelik işlemiş olduğu "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 4 yıl 6 aydan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca E. ile B'nin ise sanık Yaşar L., 2 kızı ve eşine yönelik işlemiş oldukları "basit yaralama, hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.Avukatların süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.