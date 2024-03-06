AHMET TAŞÇI DA KİY’DE GOL KRALIYDI: “Merih Demiral kardeşim tanıdığım en efendi sporcu”

Dünyanın yağlı güreş efsanesi ve Kırkpınar rekortmeni beyefendi sporcumuz Ahmet Taşçı, “Sporda ahlak önemlidir. Merih Demiral da benim yetiştiğim kulüpten yetişti ve zirveye çıktı. Ama delikanlılığı, efendiliğiyle örnek gördüğüm bir sporcu. Yağlı güreş camiasının yeni sporcuları da böyle olmalı, özüne dönmeli, geleneklerine bağlı kalmalı, ustalarına saygı göstermeli zaman aman üzüldüğüm hadiseler oluyor. Güreşçi örnek olmalıdır. Milli sporumuzu en iyi şekilde temsil etmelidir” dedi.

GOL KRALI OLDU, 25 YAŞINDA ER MEYDANINA ÇIKTI

Spora futbolculukla başlayan Taşçı, 80’li yılların başında Karamürsel İdman Yurdu’nun lisanslı futbolcusuydu. Futbolu bıraktığı son sezonda gol kralı olmuştu. Kendisini keşfeden merhum Aydın Demir ve ustası Kadir Birlik’in isteğiyle, 25 yaşında güreş meydanlarına çıktı. Çok ileri bir yaşta olmasına rağmen çok çalışan Taşçı, Kırkpınar’da adeta fırtına gibi esti ve rekor üstüne rekor kırdı. Altın kemerlerin sahibi oldu. Kendisi gibi Karamürsel İdman Yurdu’ndan yetişen Merih Demiral için “Çok hakikatli bir çocuk. Sık sık görüşüyoruz. Çok saygılı ve beyefendi. Büyüdükçe küçülmesini bilen bir genç. Onunla gurur uyuyoruz. Başarılarının devamı için dua ediyoruz” dedi.