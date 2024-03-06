48 yaşındaki inşaat işçisi hayatını kaybetti

İzmit Kuruçeşme'de geniş bir kesim tarafından tanınan Hüseyin Özbek'in 48 yaşındaki oğlu İbrahim Özbek, Gebze’de çalıştığı inşaatta kaza geçirdi. Hastaneye kaldırılan Özbek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. 2 çocuk babası Özbek'in cenazesi bugün (6 Mart Çarşamba) Hatipköy Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.