İzmit Kuruçeşme'de geniş bir kesim tarafından tanınan Hüseyin Özbek'in 48 yaşındaki oğlu İbrahim Özbek, Gebze’de çalıştığı inşaatta kaza geçirdi. Hastaneye kaldırılan Özbek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. 2 çocuk babası Özbek'in cenazesi bugün (6 Mart Çarşamba) Hatipköy Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
- Asayiş
48 yaşındaki inşaat işçisi hayatını kaybetti
İzmit Hatipköy Mahallesi’nde yaşayan ve Gebze’de bir inşaatta çalışan İbrahim Özbek çalıştığı sırada merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çekirge - Allah rahmet etsin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.