Mardin'de balkon faciası

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde balkondan düşmek üzere olan 6 yaşındaki görme engelli kızını fark eden anne Semire Aktürk (33), kucağındaki 5 yaşındaki erkek çocuğuyla hamle yaptı.
Anne ve iki çocuğu 6’ncı kattan düştü. Aktürk ve oğlu hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan kızı yoğun bakıma alınarak entübe edildi.
Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın 6’ncı katında meydana geldi.
İddiaya göre Semire Aktürk, balkondan düşmek üzere olan görme engelli kızı Solin’i fark etti.
Aktürk, kucağındaki erkek çocuğu Havvas Roni ile birlikte müdahale etmek istedi. Bu sırada anne ve 2 çocuğu balkondan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Anne ve 2 çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Aktürk ve oğlu Havvas Roni, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Duran kalbi çalıştırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Solin ise entübe edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2023'TE DE YAŞANDI
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Kayseri'de 13. kattaki evlerinin balkonundan düşmek üzere olan oğlunu, kucağında kızı bulunduğu sırada kurtarmak isteyen anne Nurgül Dal ile ile çocukları Hamza ve Zümra düşüp yaşamını yitirmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.