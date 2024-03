HIRİSTİYANLAR MÜSLÜMANLARI KATLEDERKEN, MÜSLÜMAN ÜLKELERDE VURAN DA ALLAHÜ EKBER DİYOR VURULAN DA ALLAHÜ EKBER DİYOR...

Dünya öyle bir hale geldi ki artık savaşı kanıksar açıklamalar arda arda yayınlanıyor. Dünyanın her yeri alev içerisinde. Güçlü olan güçsüze saldırıyor, eziyor, yıkıp geçiyor.

Çoluk çocuk demeden hepsini öldürüyor. Güzel bir söz vardır, bir savaşta çocuklar ölüyorsa insanlık ölüyor demektir. Şu anda Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan acımasız katliam, İsrail- Filistin Savaşı'nda doruk noktalara ulaştı.

Sadece evine bir ekmek götürebilmek, bir parça un biraz pirinç yardımı alabilmek için bir araya toplanan insanların içerisine ateş açan İsrail askerleri, tam 117 çocuk, kadın ve adamı katletti. Dünya basını bu göz önündeki katliamı, soykırımı, yine katliam ve soykırım olarak yazamadı. Bu derece dünyaya hakim olan İsrail ve onun misyonerleri hala Amerika'ya bile kafa tutup istediği açıklamayı yaptırabiliyor.

Öyle bir duruma geldi ki dünya, hemen hemen her yerde iç veya dış savaş hüküm sürüyor. Afrika ülkeleri karışık, Orta Doğu Kan Gölü, aynı şekilde Ortodoks Ukrayna'da bile savaş devam ediyor. Onun dışında Hristiyan aleminde büyük bir huzur var.

Kimse kimseye dokunmuyor, kimse kimsenin kanını dökmüyor. Neden Orta Doğu?.. Bu sorunun yanıtını çok dikkatli tahlil edip vermekte fayda var? Bu işi sadece bir katliam veya soykırım diyerek geçiştirmek, hiç de adil değil. Pakistan, Afganistan, Filistin'de savaş, Afrika'nın birçok ülkesindeki iç savaşlarla ortalık yanıyor.

Ama nedense Almanya, Fransa, İtalya, Amerika huzur içerisinde yaşamaya devam ediyor. Burada bir Müslüman-Hristiyan çatışmasından söz edebiliriz. Ama o kadar basit değil.

Müslümanlar da birbirini kırıp geçiriyor. İşte Kuzey Irak, Suriye, yaşananlar ortada. Vuran da Allahu Ekber diyor, vurulan da Allahu Ekber diyor.

Ama nedense bir Hristiyan diğer Hristiyana pek dokunmuyor. Bu geleneği Rusya bozdu, kendi insanları olan Ukraynalılara saldırdı ve bu ateş Avrupa'yı sarmadı. Aynı olay Hollanda-Belçika arasında olsa, Fransa-İngiltere arasında olsa dünya savaşı çoktan çıkmıştı.

Buradan ortaya çıkan gerçek şudur ki; Hristiyanlar zengin, birbirine kenetlenmiş durumda. Müslümanlığı kesinlikle reddediyorlar. Hristiyanlar normalde Yahudi düşmanı olması gerekirken bile onlarla kol kola girmiş durumdalar. Müslümanlar ise yalnız.

Yükselen İslamiyet grafiğini yerinde durdurmaya çabalıyorlar. Bunun için Suudi Arabistan kralını bile kafaya almış durumdalar. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı şairidir.

Merhum diye anılır. Arnavuttur kendisi ve şu sözü hala gündemimizde yerini koruyor. Milli şair demiştir ki, ''Garp'ı gezdim, kaşaneler gördüm, şarkı gezdim, viraneler gördüm.'' Bu müthiş bir tespittir ve Milli Marşı'nın şairine çok yakışan bir görüntüdür.

Yani diyor ki, ''Bütün Avrupa'yı gezdim, saraylar, villalar, zenginlik içinde yaşayan insanlar gördüm. Ama Doğu'yu gezdim, yani Müslümanların olduğu Doğu'yu gezdim, viraneler gördüm.''

Yani dünyanın en eski medeniyetlerinin yaşandığı Orta Doğu'da neden bir gelişme yok? Her şey bir kenara, artık savaşı öyle kanıksadık ki, Birleşmiş Milletler'de Trump karşısında rekor oyla kazanan Recep Tayyip Erdoğan bile, şu sözü söyledi:

''Savaşın da bir adabı vardır..."

Düşünün bir kez, barışçı gözüken Dünyada hiçbir lider savaşı adaplı veya adapsız olarak ayırmaz bile. Görüntüde de olsa savaşa karşıdır. Hiçbir lider savaşı desteklemez. Ancak dünya öyle bir noktaya geldi ki, Savaşlar artık güncel yaşamımızın bir parçası oldu.

Atatürk'ün 'Gerekmedikçe savaş cinayettir" sözü unutulmaz...

Her ortamda barışı destekleyen ve Birleşmiş Milletler'in Nobel Barış Ödülü vermeye hazırlandığı Recep Tayyip Erdoğan, savaş olacaksa adaplı olmasını dileyebiliyor. Eskiden olsa vandal ilan edilirdi. Dışlanırdı...

Ama dünya öyle bir halde ki, Erdoğan'n bu sözleri bile barış olarak algılanabiliyor. dünyadaki din savaşının geldiği boyut vahim.

Bakalım yakın zamanda Amerika'da bir hiç savaş çıkacak mı? Ama şu bir gerçek ki, Batı medeniyette yükseldi.

Uzak Doğu medeniyette yükseldi. Maalesef Orta Doğu, yani Müslümanların yüzde sekseninin yaşadığı coğrafyada, medeniyet yükselemedi. Fakirlik diz boyu oldu.

Şımarık zenginlerin ülkesi İsrail, Filistin'i dümdüz eziyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Çıkamıyor.

Çünkü Yahudiler dünyanın bütün ülkelerinde etkin durumda. Türkiye'nin limanlarına bakın. Kimlerin işlettiğini görüş suyun nereden kime gittiğini tespit edin, sorunun yanıtını kendiniz bulacaksınız...

Siyonist Yahudiler Dünyayı ele geçirdi bile...