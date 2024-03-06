Kazanmaya hasretiz vuslat gerçekleşsin!  

SERİYE BAĞLAMAMIZ LAZIM
Kocaelispor, 3 Şubat’ta oynanan Adanaspor maçından beri kazanamıyor. 4 haftalık bu sürede bir hayli yıpranan temsilcimiz bu hafta Tuzla karşısında kazanmak istiyor. Yeşil - Siyahlılar, Adanaspor maçının ardından Boluspor ile 1-1 berabere kalmış, Şanlıurfaspor’a ise 1-0 mağlup olmuştu. Keçiören’de maçı son dakikada 2-2 yapan temsilcimiz, geçtiğimiz hafta Erzurum’la ise 0-0 berabere kaldı. 4 haftalık galibiyet hasretinin bu hafta son bulup seri yakalanması isteniyor. Yeni teknik direktör Mustafa Gürsel’in de artık takımı kazanmaya adapte etmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.