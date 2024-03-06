Kazanmaya hasretiz vuslat gerçekleşsin!  

SERİYE BAĞLAMAMIZ LAZIM

Kocaelispor, 3 Şubat’ta oynanan Adanaspor maçından beri kazanamıyor. 4 haftalık bu sürede bir hayli yıpranan temsilcimiz bu hafta Tuzla karşısında kazanmak istiyor. Yeşil - Siyahlılar, Adanaspor maçının ardından Boluspor ile 1-1 berabere kalmış, Şanlıurfaspor’a ise 1-0 mağlup olmuştu. Keçiören’de maçı son dakikada 2-2 yapan temsilcimiz, geçtiğimiz hafta Erzurum’la ise 0-0 berabere kaldı. 4 haftalık galibiyet hasretinin bu hafta son bulup seri yakalanması isteniyor. Yeni teknik direktör Mustafa Gürsel’in de artık takımı kazanmaya adapte etmesi bekleniyor.