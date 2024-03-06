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Kazanmaya hasretiz vuslat gerçekleşsin!  

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden 3.sıradaki Kocaelispor, pazar günü Tuzlaspor’u konuk edecek. 4 haftadır galibiyet hasreti çeken takım bu maçı kazanmak zorunda. Hasret bu hafta sona ersin, Süper Lig hayalleri devam etsin

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kazanmaya hasretiz vuslat gerçekleşsin!   mask

SERİYE BAĞLAMAMIZ LAZIM

  Kocaelispor, 3 Şubat’ta oynanan Adanaspor maçından beri kazanamıyor. 4 haftalık bu sürede bir hayli yıpranan temsilcimiz bu hafta Tuzla karşısında kazanmak istiyor. Yeşil - Siyahlılar, Adanaspor maçının ardından Boluspor ile 1-1 berabere kalmış, Şanlıurfaspor’a ise 1-0 mağlup olmuştu. Keçiören’de maçı son dakikada 2-2 yapan temsilcimiz, geçtiğimiz hafta Erzurum’la ise 0-0 berabere kaldı. 4 haftalık galibiyet hasretinin bu hafta son bulup seri yakalanması isteniyor. Yeni teknik direktör Mustafa Gürsel’in de artık takımı kazanmaya adapte etmesi bekleniyor.
# yeni, Kocaelispor

06 Mar 2024 - 14:55 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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