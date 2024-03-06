Helal sana Karamürsel Bey: 78-67    

ZOR DA OLSA KAZANDILAR

Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu mücadelesinde Karamürsel Bey Basketbol Spor Kulübü, ağırladığı İstanbul Bersa Spor Kulübü’nü 78-67 yendi. Türkiye Basketbol 2. Lig B Grubunda ligi ilk 2’de bitirerek Play-Off eleme turu oynamadan son 16 turuna kaldı. 2021-2022 Sezonunda Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde oynadığı 14 maçta 1 mağlubiyetle final grubuna kalarak Balıkesir’deki 8, finallerde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak Türkiye Basketbol 2.Ligi’ne yükselme başarısı gösteren takım, 2022-2023 sezonunda da ilk senesinde Play-Off oynama başarısı gösterdi.

İLK YILINDA, DİREKT SON 16 TURUNA KALDI

Karamürsel Bey Spor Kulübü, 2023- 2024 sezonunda da normal sezonda oynadığı 14 maçtan 9 galibiyet 5 mağlubiyetle büyük bir başarı göstererek ve Türkiye Basketbol 2. Lig B Grubunda ligi ilk 2 de bitirerek play-off eleme turu oynamadan son 16 turuna kaldı. 2023-2024 Sezonunda 4 grupta 8’li takımlar halinde oynanan maçlar sonrasında gruplarında ilk 2 sırayı alan 8 takım eleme turundan gelecek 8 takımla 16 turunda eleme usulü ile play-off maçları oynayacak.

İSTANBUL TOUCHHT ZOR RAKİP

Karamürsel Bey basketbol takımının muhtemel rakibi eleme turundan gelecek olan İstanbul TouchHt veya İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü olacak. 2 maç kazananı üzerinden oynanacak eleme maçları sonunda çeyrek finale kalan takımlar belli olacak. Takımlar arasında eşitlik durumunda üst sırada bitiren Karamürsel Bey Spor Kulübü’nün sahasında oynanacak. Kulüp Başkanı Bülent Yılmaz “İyi bir sezon geçiriyoruz.Takımımız çok başarı bir şekilde Karamürselimizi ve Kocaeli’yi temsil etmektedir.Bu süreçte bize destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Belediyesi ve herkese, şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum.Yönetim kurulumuz olarak elimizden gelenin fazlasını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu takıma herkes destek vermeli” dedi.

TAŞÇI HAKLI GURUR YAŞADI

Duayen Antrenör Turgut Taşçı ise “Sezon başında takım kurgusunda çok araştırdım, hem karakterli, hem de mücadele gücü yüksek oyunculardan takımı oluşturdum. Diğer takım bütçelerine göre çok başarı bir takım oluşturduk. Çok çalıştık, üzüldüğümüz haksız mağlubiyetler aldık, yılmadık. Bu günlere geldik. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Bundan sonraki süreçte elimizden gelenin fazlasını vererek, Kocaeli ve Karamürsel basketbolu temsil edeceğiz” dedi.