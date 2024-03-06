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Kocaelispor’da, Tuzla mesaisi sürüyor  

Kocaelispor, pazar günü oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri’nde sürdürüyor. Temsilcimizde geçtiğimiz hafta hasta olan Cihat takıma katıldı. Sakatlığı bulunan Beridze be Fofana ise çalışmalarda yer almadı    

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Kocaelispor’da, Tuzla mesaisi sürüyor   mask

YENİ SİSTEMLER DENENİYOR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, pazar günü oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını, teknik direktör Mustafa Gürsel önderliğinde Brunga Tesisleri’nde sürdürüyor. Tuzla maçını kazanıp moral yakalamak isteyen temsilcimiz, hazırlıklarını mutlak galibiyet üzerinden devam ettiriyor. Mustafa hoca, takımı farklı farklı sistemlerde deneyip en iyi sistemi entegre etmek için çabalıyor.

EKSİKLER DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta kart cezalısı olan Vukovic ve hasta olan Cihat takımla birlikte çalışmalara başladı. Erzurum maçından önce sakatlanan Beridze ise önceki gün düzenlenen antrenmana katılmadı ancak bugün düzenlenecek olan antrenmana katılması bekleniyor. Deneyimli oyuncumuz Oğuz Ceylan ise antrenman sırasında talihsiz bir sakatlık geçirerek çalışmasını yarıda bıraktı. Bileği burkulan oyuncunun ayağında şişme meydana geldi. Ceylan’ın durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.
# yeni, Oğuz Ceylan, Kocaelispor

06 Mar 2024 - 15:11 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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