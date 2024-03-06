Kocaelispor’da, Tuzla mesaisi sürüyor  

YENİ SİSTEMLER DENENİYOR
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, pazar günü oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını, teknik direktör Mustafa Gürsel önderliğinde Brunga Tesisleri’nde sürdürüyor. Tuzla maçını kazanıp moral yakalamak isteyen temsilcimiz, hazırlıklarını mutlak galibiyet üzerinden devam ettiriyor. Mustafa hoca, takımı farklı farklı sistemlerde deneyip en iyi sistemi entegre etmek için çabalıyor.
EKSİKLER DÖNDÜ
Geçtiğimiz hafta kart cezalısı olan Vukovic ve hasta olan Cihat takımla birlikte çalışmalara başladı. Erzurum maçından önce sakatlanan Beridze ise önceki gün düzenlenen antrenmana katılmadı ancak bugün düzenlenecek olan antrenmana katılması bekleniyor. Deneyimli oyuncumuz Oğuz Ceylan ise antrenman sırasında talihsiz bir sakatlık geçirerek çalışmasını yarıda bıraktı. Bileği burkulan oyuncunun ayağında şişme meydana geldi. Ceylan’ın durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.