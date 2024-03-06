Kocaeli’ye dev sağlık merkezi açılacak

Kocaeli’nin İzmit İlçesi’ne bağlı Yahya Kaptan Mahallesi’ne yeni bir Aile Sağlığı Merkezi açılacak. Adeta bir poliklinik kadar büyük olacak yeni ASM, 3 bin 76 metrekarelik bir alan üzerinde yükselecek. İçerisinde Mamografi odası, laboratuvar ve kan alma ünitesi ve koordinasyon merkezi gibi pek çok yapının da bulunacağı Aile Sağlık Merkezinde yapılacak Sağlıklı Hayat Merkezinde psikolog ve diyetisyenler de hizmet verecek. Yeni ASM’nin 540 günde tamamlanması bekleniyor.

6 AİLE HEKİMİ HİZMET VERECEK

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, İzmit SHM (Sağlıklı Hayat Merkezi), Sarayönü ASM (Aile Sağlığı Merkezi) ve 112 ASHİ ( Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) binası yapım işi için ihaleye çıktı. Verilen ilana göre, Yahya Kaptan’da Bestekar Amir Ateş Caddesi ile Beril Sokak’ın kesişiminde bulunan araziye, içerisinde 6 Aile Hekiminin hizmet vereceği yeni bir Aile Sağlık Merkezi (ASM) yapılacak.

İHALE 28 MART’TA

Söz konusu yeni Aile Sağlık Merkezinin ihalesi ise 28 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek. Saat 11.00’da başlayacak olan ihale, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi’nde yapılacak.