İzmit'in en işlek yaya köprüsünde intihar!

İzmit'te D-100 karayolunun üzerinde yer alan Mimar Sinan Köprüsü'nden aşağı atlayan Nuri D. hayatını kaybetti. Rayların üzerine düşen şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Köprüden aşağıya atlayan şahıs için olay yerine sağlık ekipleri istenmesinin ardından bölgeye ulaşan sağlık ekipleri vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisini verdi.Olaya dair soruşturma başlatıldı. İntihar sebebiyle tren seferlerinin ise geçici olarak durdurulduğu bilgisi edinildi.