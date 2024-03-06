İzmit'te D-100 karayolunun üzerinde yer alan Mimar Sinan Köprüsü'nden aşağı atlayan Nuri D. hayatını kaybetti. Rayların üzerine düşen şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Köprüden aşağıya atlayan şahıs için olay yerine sağlık ekipleri istenmesinin ardından bölgeye ulaşan sağlık ekipleri vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisini verdi.Olaya dair soruşturma başlatıldı. İntihar sebebiyle tren seferlerinin ise geçici olarak durdurulduğu bilgisi edinildi.
06 Mar 2024 - 15:24- Asayiş Güncelleme:
İzmit'in en işlek yaya köprüsünde intihar!
İzmit Mimar Sinan Köprüsü üzerinden tren yoluna atlayan Nuri D. hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çekirge - Sebep olanların vebali boynuna teskiratı af olsun.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.