06 Mar 2024 - 15:24- Asayiş G:

İzmit'in en işlek yaya köprüsünde intihar!

İzmit Mimar Sinan Köprüsü üzerinden tren yoluna atlayan Nuri D. hayatını kaybetti.

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İzmit'in en işlek yaya köprüsünde intihar! mask
İzmit'in en işlek yaya köprüsünde intihar!
İzmit'in en işlek yaya köprüsünde intihar!
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İzmit'te D-100 karayolunun üzerinde yer alan Mimar Sinan Köprüsü'nden aşağı atlayan Nuri D. hayatını kaybetti. Rayların üzerine düşen şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi. Köprüden aşağıya atlayan şahıs için olay yerine sağlık ekipleri istenmesinin ardından bölgeye ulaşan sağlık ekipleri vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisini verdi.Olaya dair soruşturma başlatıldı. İntihar sebebiyle tren seferlerinin ise geçici olarak durdurulduğu bilgisi edinildi. 

İzmit'in en işlek yaya köprüsünde intihar!
İzmit'in en işlek yaya köprüsünde intihar!
İzmit'in en işlek yaya köprüsünde intihar!
# sağlık

06 Mar 2024 - 15:24 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Çekirge - Sebep olanların vebali boynuna teskiratı af olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mart 15:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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