Kocaman, “Yeni dönem için hazırız”  

YOĞUN İLGİ VE DESTEK GÖRÜYOR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Başkan Kocaman, her gün farklı mahallelerde yüzlerce vatandaş ile buluşuyor, projelerini anlatıyor. Gittiği her bölgede yoğun ilgi ve destek gören Kocaman, “Son beş yılda çok önemli eserleri ilçemize kazandırdık. Yeni dönemde yapacağımız yatırımlarla ilçe olma yolunda önemli bir ivme kazanacağız” diyerek bu dönemde de başarılı çalışmalar yapılacağını belirtiyor.

KARTEPE’NİN ARTIK MERKEZİ VAR

Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluşan Mustafa Kocaman, “Kartepemizin bir merkezi yoktu. Şimdi 35 bin metrekare alana sahip merkez yapıldı. Bu merkezimizde Kartepe Kaymakamlığı, Kartepe Belediyesi hizmet binasının yanı sıra Kocaeli’nin en büyük camisi, 4-6 yaş Kur’an-ı Kerim kursu, 24 saat hizmet verecek olan bin metrekare kütüphane yer almakta” diye konuştu.

DEVLET HASTANESİ PROJESİ

“Kültür ve Sanat Merkezi’nin yapım çalışmasında sona geldin” diyen Kocaman şöyle devam etti: “Bu merkez 600 kişilik ve 4740 metrekare alan üzerine yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte Suadiye ve Çepni Mahallelerine ulaşımı sağlayan ana arter yolu duble olacak. Kartepe’de yatırımın gelmesi, istihdamın artması için gayretle çalışıyoruz. Kartepemizin en önemli yatırımları arasında yer alan Kartepe Devlet Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı tarafından projelendirme çalışması devam ediyor. 20 bin metrekare alanda 150 yatak kapasiteli olarak hizmet verecek.”