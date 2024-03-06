Almanya’da ikamet eden Kartepeli bilgisayar mühendisi Hasan Sezgi(48) bir süre önce influenza virüsüne yakalandı. Hastanede tedavi gören Sezgi’nin ciğerlerinde hasar oluştu. Hasan Sezgi önceki gün tedabi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Almanya’dan Kartepe’ye getirilen 1 çocuk babası Sezgi’nin cenazesi ikindi namazına müteakip Maşukiye Merkez Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığı’nda toprağa verilecek
06 Mar 2024 - 16:08- Asayiş Güncelleme:
Kartepeli mühendis influenza nedeniyle hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kocaeli - influenza dediğin grip, türkçesini yazsanıza
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.