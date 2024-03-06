06 Mar 2024 - 16:08- Asayiş G:

Kartepeli mühendis influenza nedeniyle hayatını kaybetti

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Kartepeli mühendis influenza nedeniyle hayatını kaybetti mask

Almanya’da ikamet eden Kartepeli bilgisayar mühendisi Hasan Sezgi(48) bir süre önce influenza virüsüne yakalandı. Hastanede tedavi gören Sezgi’nin ciğerlerinde hasar oluştu. Hasan Sezgi önceki gün tedabi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Almanya’dan Kartepe’ye getirilen 1 çocuk babası Sezgi’nin cenazesi ikindi namazına müteakip Maşukiye Merkez Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığı’nda toprağa verilecek
# çocuk, Kartepe, influenza

06 Mar 2024 - 16:08 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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