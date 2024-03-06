Başkan Hürriyet, mesaiye işçilere kolaylıklar dileyerek başladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kandıra Sapağı bölgesinde işe gitmek için servis bekleyen emekçilere kolaylıklar diledi. Başkan Hürriyet’e CHP İzmit İlçe Yöneticileri Emine Özdüzgün ve İlyas Ataç, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Adayı Zeynep Karagül eşlik etti.

TALEPLERİ DİNLEDİ

Başkan Hürriyet, işçilere açma ve meyve suyu ikram ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Hürriyet’i memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ise kendisine teşekkür etti.