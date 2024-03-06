İzmit Belediyesi Çınar Akademisi hizmet kapasitesini arttırıyor

İzmit Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve kentte kısa sürede marka eğitim kurumu olmayı başaran Çınar Akademi, ortaokul öğrencileri için bu yıl mahalle konaklarında eğitime başladı. 10 farklı noktada 7. ve 8. sınıflara yönelik başlayan bu hizmet daha da büyüyor.

KURUM KABUL SINAVI YAPILACAK

2023- 2024 eğitim-öğretim yılında 6. ve 7. sınıf olup 2024-2025 yılında 7 ve 8. sınıf olacak öğrenciler için düzenlenen “Kurum Kabul Sınavı” 23-24 Mart 2024 tarihlerinde Çınar Akademi binasında yapılacak. Toplam 6 oturumdan oluşacak sınavla 2024-2025 eğitim- öğretim yılının öğrencileri belirlenecek. Sınava girmek için son başvuru tarihi 21 Mart 2024.

Sınava başvurmak için: https://cinarakademi.izmit.bel.tr/On-Kayit-Formu