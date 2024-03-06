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İzmit Belediyesi Çınar Akademisi hizmet kapasitesini arttırıyor

Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla hizmet veren İzmit Belediyesi Çınar Akademi Ortaokul Destek Eğitim Kursu 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı için “Kurum Kabul Sınavı” yapıyor

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İzmit Belediyesi Çınar Akademisi hizmet kapasitesini arttırıyor mask

İzmit Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve kentte kısa sürede marka eğitim kurumu olmayı başaran Çınar Akademi, ortaokul öğrencileri için bu yıl mahalle konaklarında eğitime başladı. 10 farklı noktada 7. ve 8. sınıflara yönelik başlayan bu hizmet daha da büyüyor.

KURUM KABUL SINAVI YAPILACAK

2023- 2024 eğitim-öğretim yılında 6. ve 7. sınıf olup 2024-2025 yılında 7 ve 8. sınıf olacak öğrenciler için düzenlenen “Kurum Kabul Sınavı” 23-24 Mart 2024 tarihlerinde Çınar Akademi binasında yapılacak. Toplam 6 oturumdan oluşacak sınavla 2024-2025 eğitim- öğretim yılının öğrencileri belirlenecek. Sınava girmek için son başvuru tarihi 21 Mart 2024. 

Sınava başvurmak için:  https://cinarakademi.izmit.bel.tr/On-Kayit-Formu
# 2024, hizmet, İzmit belediyesi, eğitim

06 Mar 2024 - 16:29 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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