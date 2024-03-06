İzmit Belediyesi Çınar Akademisi hizmet kapasitesini arttırıyor

İzmit Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve kentte kısa sürede marka eğitim kurumu olmayı başaran Çınar Akademi, ortaokul öğrencileri için bu yıl mahalle konaklarında eğitime başladı. 10 farklı noktada 7. ve 8. sınıflara yönelik başlayan bu hizmet daha da büyüyor.
KURUM KABUL SINAVI YAPILACAK
2023- 2024 eğitim-öğretim yılında 6. ve 7. sınıf olup 2024-2025 yılında 7 ve 8. sınıf olacak öğrenciler için düzenlenen “Kurum Kabul Sınavı” 23-24 Mart 2024 tarihlerinde Çınar Akademi binasında yapılacak. Toplam 6 oturumdan oluşacak sınavla 2024-2025 eğitim- öğretim yılının öğrencileri belirlenecek. Sınava girmek için son başvuru tarihi 21 Mart 2024.
Sınava başvurmak için: https://cinarakademi.izmit.bel.tr/On-Kayit-Formu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.