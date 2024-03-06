Derince bir dakika daha dayanamadı: 1-0

2.Lig Kırmızı Grup’ta can çekişen Belediye Derince, cumartesi günkü 3-0’lık galibiyetten sonra, dün de Arnavutköy deplasmanında hafta içi mesaisine çıktı. 90. Dakikaya kadar maçı 0-0 götüren Derince, Abdullah Çelik’in son dakika golüne engel olamadı. Taner Gülleri ile çıkış yakalamak isteyen takım, pazar günü Etimesgut ekibini konuk edecek.