2.Lig Kırmızı Grup’ta can çekişen Belediye Derince, cumartesi günkü 3-0’lık galibiyetten sonra, dün de Arnavutköy deplasmanında hafta içi mesaisine çıktı. 90. Dakikaya kadar maçı 0-0 götüren Derince, Abdullah Çelik’in son dakika golüne engel olamadı. Taner Gülleri ile çıkış yakalamak isteyen takım, pazar günü Etimesgut ekibini konuk edecek.
06 Mar 2024 - 16:29- Spor Güncelleme:
Derince bir dakika daha dayanamadı: 1-0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.