06 Mar 2024 - 16:29- Spor G:

Derince bir dakika daha dayanamadı: 1-0

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Derince bir dakika daha dayanamadı: 1-0 mask

2.Lig Kırmızı Grup’ta can çekişen Belediye Derince, cumartesi günkü 3-0’lık galibiyetten sonra, dün de Arnavutköy deplasmanında hafta içi mesaisine çıktı. 90. Dakikaya kadar maçı 0-0 götüren Derince, Abdullah Çelik’in son dakika golüne engel olamadı. Taner Gülleri ile çıkış yakalamak isteyen takım, pazar günü Etimesgut ekibini konuk edecek. 

06 Mar 2024 - 16:29 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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