CHP'nin AKP reklamı itirazına YSK'dan ret

Yüksek Seçim Kurulu ( YSK), CHP'nin, AKP'nin 31 Mart pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırladığı bir reklam filminin, "ezan sesi" ve " Türk bayrağı" içermesi nedeniyle yasaklanması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.
CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Kurul'a sunduğu dilekçede, AKP tarafından 4 Mart'ta yayımlanan reklam filminin yasaklanmasını istedi.
Dilekçede, AKP'nin seçim için hazırlattığı 1.45 dakikalık reklam filminin 0.03-0.12 saniyeleri arasında duyulan ezan sesi ile reklam filminin tamamında ana tema olarak forma üzerinde Türk bayrağı kullanıldığı belirtildi.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da, seçim propagandasında Türk bayrağı ve dini ibarelerin kullanılamayacağının hüküm altına alındığı kaydedilen dilekçede, 2014'teki benzer bir reklam filminin yasaklandığı anımsatıldı.
Dilekçede, "Türk bayrağı ve ezan sesi kullanılan siyasi reklamın televizyonlarda, radyolarda ve internette yasaklanmasına ve yayından kaldırılmasına karar verilmesi" talep edildi. Başvuruyu görüşen YSK, söz konusu talebi reddetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.