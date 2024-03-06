Ekonomist Turhan Bozkurt serbest piyasada döviz ve altın satışlarına sınırlama geldiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bozkurt şu ifadeleri kullandı:İstanbul Kapalıçarşı’da dövize ve altına talep patladı. 2 bin .dolar ya da 2 bin euro üzeri satış yok. Bir kişiye günde bir defa işlem hakkı tanınıyor. Altın satışı da aynı şekilde en fazla 30-35 gram. Ahlatçı Döviz böyle satıyor ve en iyi fiyatlar onlarda. Önümde adam bir çanta para ile bekledi. TC numarasını sordular. 'Sen bizim öteki şubeden bu sabah işlem yapmışsın, sana veremeyiz' deyip gönderdiler. Resmi işlem yapmayanlar daha pahalı. Burada faturalı olduğu hâlde daha ucuz. Açık işlem yapanlar da satmamak için yüksek fiyat veriyor."