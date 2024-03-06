İzmit Belediyesi'nden açıklama: Seçim yatırımı değil, devam edecek...

İzmit Belediyesi'nden Gülümse Cafe'deki çay fiyatlarına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Muharrem Tutuş, belediye meclisinde alışkanlık haline getirdiği yalan yanlış bilgiler vermeye devam ediyor.İzmit Belediye Meclisi’nde sürekli olarak iftira ve yalanlarıyla, halkımızı kandıranlar şimdi de, “Beş yıl çayı 7,5 TL’den satıp, seçime bir ay kala 3 TL’ye indirerek gerçek belediyecilik olmaz.” diyerek yalanlara bir yenisi daha eklenmiştir.

YALAN SÖYLEMEKTEN SUÇTUR

Belediye Başkanı olabilmek için yalan bilgilerle halkı kandırmak suçtur. 5 yıl boyunca çayın 7.5 liradan satılmadığını herkes gibi kendisi de biliyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet göreve gelmeden önce herhangi bir sosyal tesisi bulunmayan İzmit Belediyesi, bu yeni dönemde Gülümse Kafelerle tanıştı.

ÇAY, 3.5 YIL BOYINCA 2 LİRADAN SATILDI

Ülkemizin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklar neticesinde yaşanan maliyet artışlarına rağmen, çay fiyatlarını olabildiğince düşük tutmaya çalıştık.

Bu şartlar altında sosyal tesislerimizde çay 3,5 yıl boyunca 2 Liradan satıldı. AKP’nin ülkemizi soktuğu ekonomik kriz nedeniyle tesislerimizdeki çay fiyatları halkımızı rahatsız etmeyecek şekilde kademeli olarak arttırıldı. Ve bu fiyatı sadece 7 ay uyguladık. Ne yazık ki iktidarın emekli ve işçi maaşlarında yeteri kadar iyileştirme yapmaması ve geçim sıkıntılarının daha da artması nedeniyle 7 ay sonra çay fiyatlarını 3 liraya düşürdük



ÇAYIN PAHALILIĞININ SORUMLUSU AKP

Tutuş’un iddiasının aksine, beş yıl boyunca kesinlikle 7,5 TL’den satış yapılmamıştır. Ekonomik zorluklar içinde bile vatandaşlarımızın refahını düşünerek 3,5 yıl boyunca 2 liradan ve en son çay fiyatlarını 3 TL’ye indirmiş bulunmaktayız. Bu karar, zor zamanlarda vatandaşlarımıza destek olma anlayışımızın da bir göstergesidir. Bu bir seçim yatırımı değildir. Seçimden sonra da devam edecektir.



İZMİT BELEDİYESİ OLARAK, HALKIMIZI YANILTMAYA YÖNELİK BU TÜR SİYASİ MANEVRALARI ŞİDDETLE KINIYORUZ."