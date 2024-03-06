AKP emeklilere ‘Temmuz’u bekleyin’ dedi

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, gelecek hafta başlayacak ramazan ayının hayırlar getirmesini temenni etti.

Geçen hafta düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun, Birleşmiş Milletlerin Antalya'da bir araya gelmesine vesile olduğunu; ikili ve çoklu gelişmelerle daha acil ve merhametli bir dünyanın geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Akbaşoğlu, Türkiye'nin diplomasi gücünün yeniden bütün dünyanın gündemine geldiğini vurguladı.

ERDOĞAN-ABBAS GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldiğini anımsatan Akbaşoğlu, görüşmede, İsrail'in Gazze'deki vahşet ve soykırımının nasıl durdurulması gerektiği konusunda yol haritasının ele alındığını söyledi. Akbaşoğlu, "Gazze'deki insanlık dramı başta olmak üzere yeryüzünün her köşesinde savaş ve katliamlarla gündeme gelen bu süreçlerin, insanlığın huzur ve barış içerisinde bir arada yaşayabileceği bir küresel düzene, gerçek bir Birleşmiş Milletler düzenine evrileceği günleri de inşallah önümüzdeki yıllarda hep beraber idrak etmiş olacağız." diye konuştu.

YEREL SEÇİMLER

Türkiye'nin 31 Mart'ta yerel yönetimler için sandık başına gideceğini ifade eden Akbaşoğlu, "Burada 'algı ve illüzyon belediyeciliği mi yoksa gerçek belediyecilik mi?' sorusunu cevaplamamız gerekecek. İnsanımızın hayatını kolaylaştıran, ulaşıma çözüm üreten, dirençli şehirlerle mekanları sağlamlaştıran, insanımızın deprem gerçeği karşısında canını, malını koruyabileceği bir belediyecilik anlayışı mı, yoksa bol bol vadedip o vaatlerin hiçbirisini yerine getirmeden aldatma ve kandırma siyasetiyle tekrar yola devam etmek mi? Bunların hepsini milletimiz kendi vicdanında takdir edecek ve özgür kararını ortaya koyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kullandıkları seçim sloganlarını eleştiren Akbaşoğlu, şunları söyledi:

"Ankara'nın CHP'li belediye başkanı 'az laf çok iş' diyor. Söz güzel ama gerçek ne? 'Az laf çok iş' diyor, hiçbir iş yapmıyor. Söylem başka gerçek ise bambaşka. Bu konuda Ankaralılara en büyük destek, onların rahat erişebileceği, ulaşabileceği hizmet ve eserlerin yaygınlaştırılması, bu hizmet ve eserleri üretmek değil mi? Aslında kendisi de bunu itiraf ediyor, 'benden hizmet ve eser beklemeyin. Ben sadece destek vereceğim' diyor. En büyük destek hizmet ve eser üretmek ve bütün Ankaralıların buna erişimini kolaylaştırmak ve sağlamak. Bu konuda Ankaralılar kararını verirken 'az laf, çok iş' deyip de hiçbir hizmet ve eser üretmeyen CHP'li belediye başkanına gerekli cevabı sandıkta verecek.

İstanbul'un CHP'li Belediye Başkanı 'İstanbul başardı' pankartlarıyla caddelere, sokaklara hitap etmeye çalışıyor. Bunu kendi kendine ifade ediyor ama İstanbulluya sorduğunuzda 'Ekrem İmamoğlu'na 5 yıl fırsat tanıdık, vaatlerini yerine getirmedi, beceremedi, başaramadı' diyor. Böyle göz boyayıcı pankartlarla İstanbulluyu kandırabileceğine kendi kendini inandırmış bir profil çizen İmamoğlu da gerçekle yüzleşecek. 31 Mart'ta İstanbul muradına erişecek, Murat Kurum'a kavuşacak, gerçek belediye başkanı nasıl olurmuş İstanbullu bunu görecek."

İzmirli vatandaşların da CHP'li büyükşehir belediyesinin yönetiminden bıktığını ifade eden Akbaşoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ'ın İzmir'de güzel bir sürpriz yapacağına inandığını dile getirdi.

Akbaşoğlu, "Bütün seçmenlerimiz, 31 Mart'ta, algı ve illüzyon ile hizmet ve eseri, belediyeciliğin odak noktasına yerleştiren anlayışları tartacak; daha fazla hayatını kolaylaştıracak belediyecilik anlayışına, emanete hıyanet etmeyecek belediye başkanı profiline, Türkiye Yüzyılı belediyeciliğine, Cumhur İttifakı'na 'evet' diyecek. Buna yürekten inanıyorum. Yapılan kamuoyu yoklamaları da zaten bu yönde mesajlar veriyor." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.