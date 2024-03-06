Erdoğan isim vermeden Yeniden Refah'a yüklendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Malatya'da Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Malatya'da depremden etkilenen 70 bin hak sahibi belirlendiğini belirterek, "Geçen ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen şehrimizde 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor. 32 bin 583 Malatyalı kardeşimiz yerinde dönüşüm için başvurdu" dedi.

"BİZE KAYBETTİRMEYE ÇALIŞANLAR..."

Öte yandan konuşmasında isim vermeden Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'ne de yüklenen Erdoğan, "Partimizin eski belediye başkanlarını, vekillerini aday göstererek, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli imalarla gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Geçen seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 72, milletvekilliğinde yüzde 69 oy oranı ile desteklerini veren Malatya'ya şükranlarımı bildiriyorum. Sizler bize güvendiniz, üzerinize düşeni yaptınız. Biz de bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız. Malatya bugüne kadar bizi hiçbir mücadelemizde yalnız bırakmadı. Türkiye Yüzyılı inşasında Malatya ile yol yürümekten şeref duyuyoruz. Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı köşeli olur. Teröristle sarmaş dolaş olanı Malatya affeder mi?

* Dünyada başını dik şekilde dolaşmasını sağlayanı, bayrağının hep dalgalanması ve ezanlarının hiç susmaması için çalışanı Malatya ihmal eder mi? Depremse sarsılan, nice sevdiklerini toprağa veren kardeşlerine yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı?

"MALATYA'DA 70 BİN HAK SAHİBİ BELİRLENDİ"

* Malatya'da yaklaşık 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçen ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen şehrimizde 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor. 32 bin 583 Malatyalı kardeşimiz yerinde dönüşüm için başvurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız şehir merkezindeki meydan ve işyeri düzenlemesini yapıyor. İmar ve inşa çalışmaları için şehrimize 6 milyar lira ilave destek sağladık. Amacımız önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmaktır. Depremzede şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak farklı üretim tesislerini hayata geçiriyoruz. 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz deprem bölgesinde. Depremin tüm izlerini silene kadar durmayacağız.

YENİDEN REFAH'A YÜKLENDİ

* Türkiye 31 Mart'taki seçimlerde şehirlerini yönetecek belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarlarını seçecek. Cumhur İttifakı olarak bu seçimde de işbirliği yapıyoruz. AK Parti'nin belediyecilik konusundaki tecrübesini hiç kimseyle tartışmayız. Bayrağı devralan arkadaşımız emaneti halefine teslim edene kadar şehri için canla başla çalışacaktır. Malatya ve ilçelerimizin bir kısmında böyle bir değişim oldu. Bugün vazifeye talip kardeşlerimizin de aynı şekilde yanlarında olacağız. Ülkemizin pek çok il ve ilçesinde şöyle bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Partimizin eski belediye başkanlarını, vekillerini aday göstererek, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Türkiye, özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden mesulüz ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli imalarla gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir.

"TÜRKİYE NE ÇEKTİYSE ZÜBÜK SİYASETÇİ TİPLERİNDEN ÇEKMİŞTİR"

* Türkiye bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanan vizyonu, programı olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Siyasi şantajcılıktır bunun adı. Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortladığını görüyoruz. Milletimizin ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini biliyorum.

* Eser ve hizmet siyasetimizin gerisinde vatan toprağının her karışını kuşatan bir müktesebat vardır. 21 yılda Malatya'ya yaklaşık 149 milyar liralık yatırım yaptık. Şehrimize 2. bir devlet üniversitesi olarak Turgut Özal Üniversitesi'ni açtık.