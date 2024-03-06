TESK'ten acentelere indirim çağrısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek sigorta fiyatlarının, sigorta yaptıranların sayısında azalmaya neden olduğunu ifade ederek, acentelere özel bir çağrıda bulundu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun lideri olan Palandöken, trafik sigortası ve kasko ücretlerinin artışına dikkat çekti.
Palandöken, birçok kişinin sigorta yaptırmaktan kaçındığını belirtirken, özellikle ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren şoför esnafına yönelik acentelerden özel indirim talep etti.
'Eskiden araba alınacak fiyata şimdi sigorta yapılıyor'
Zaman zaman sigorta şirketleri ile çok takıştıklarının da altını çizen Palandöken, "Sigorta şirketleriyle çok takışırız. Bu sigorta meselesini sizler de birinci ağızdan duyuyorsunuz, biliyorsunuz. İnsanlar sigorta yapmaktan imtina ediyor ama Allah göstermesin bir kaza olduğu zaman hele bizim ülkemiz gibi deprem sigortası başta olmak üzere, trafik, kasko sigorta ücretleri çok yüksek. Eskiden araba alınacak fiyata şimdi sigorta yapılıyor. Bu da esnafımıza ağır geliyor. Tabii talepler bize geliyor. Ben bildiğiniz üzere 415 mesleğin başkanıyım. Yani şoförün, kamyoncunun, taksicinin, demircinin, bakırcının, bakkalın, manavın, kasabın. Tarif etmeme gerek yok. Onların halini görüyorsunuz. Size çay getiren çay ocağı da dahil olmak üzere. Hepsini ben temsil ediyorum. Sizinle olan münasebetlerini de biliyorum. Çünkü aynı şikayetleri size de yapıyorlar. 'Ödeyemiyoruz', 'Yapmayın.' Dolayısıyla bizim buradaki iş birliğimiz esnaf sanatkarın genelde işinin kolaylaşması, sigortanın zamanında yaptırılmasıdır." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu söyleyen Palandöken, "Taksici esnafımızın kaskoyla ilgili problemleri, trafik sigortasının zorunluluğu var." dedi.
Palandöken sözlerine şöyle devam etti:
"Biliyorsunuz, Türkiye'de yaklaşık her 5 araçtan 1'nin sigortası yok. Yaptıramıyorlar, hem para hem de ihmalden kaynaklı. O gün de ne yapacağız, nasıl olacak, bu işi nasıl halledeceğiz diye kara kara düşünen insanlar... 81 ilden gelen acente sahipleri buradalar. Bu acenteler, bulundukları şehirdeki Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik başkanlarıyla diyalog kurdurtmak suretiyle, en önemlisi kazan kazan modeliyle müşteri portföyünüzü yükseltirsiniz hem de onlara gerekli indirimleri sağlarsınız." şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.