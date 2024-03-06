Belirlen süre içerisinde başvuru yapmayan emekliler, yararlanamayacak!

Emeklilik hakkına sahip olmayan EYT’lilerin bayram ikramiyesinden yararlanabilmeleri için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Peki Bayram ikramiyesi için gerekli olan şartlar neler? Bayram ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayram ikramiyesi 3 bin TL olarak ödenecek!

2023 yılında tüm emeklilere bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödendi. 2023’de milyonlarca emekli iki bayram için toplam 4 bin TL ödemesini aldı. 2023 yılında Cumhuriyet’in 100. Yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere, çalışan ve çalışmayan ayrımı yapılmadan 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılarak, emekliler toplamda 9 bin TL ödeme yapıldı. Son yapılan maaş zammı sonrasında, emekli maaşlarına gelen zamlar ile birlikte, 2024 yılı bayram ikramiyeleri de arttı. 2024 yılı için bayram ikramiyesi ise toplamda 3 bin TL oldu. Bu durumda da milyonlarca emekli vatandaş 2024 yılı dahilinde 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak. Tabii ki bazı şartlar altında...

Bayram ikramiyesi için gerekli olan şartlar neler?

Emeklilik hakkına sahip olmayan EYT’lilerin bayram ikramiyesinden yararlanabilmesi bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bayram ikramiyesi ile ilgili talep edilen şartlar şu şekilde;

Bayram ikramiyesinden yaralamak isteyen emeklilik hakkına sahip olmayan EYT’lilerin belirlenen süre zarfında başvuru yapmaları gerekmektedir.

SGK, tarafından belirlenen sürenin kesin son tarihi dikkate alınarak, EYT’lilerin dilekçelerini bu tarih itibariyle teslim etmiş olması gerekmektedir.

Emeklilik hakkına bulunmayan yani emeklilik başvurusu bulunmayan EYT’lilerin Ramazan bayram ikramiyesinden yararlanabilmesi için, en geç 31 Mart 2024 tarihe kadar başvuru yapması gerekmektedir. Bu tarihe kadar emeklilik dilekçesini SGK’ya vermeyen EYT’lilerin 1 Nisan 2024’ten sonra yapmış olduğu başvurularında Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanamayacak.

Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri ise, bayram ikramiyesinden hak ediş oranlarına bağlı olarak yararlanacaktır.

Ramazan Bayramı, ikramiyesi ödemelerinin 1-9 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor.