THY'den ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, heyecan verici bir yeni bilet kampanyasıyla karşınızda! 5-6 Mart 2024 tarihleri arasında satın alınacak biletlerle 11 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında unutulmaz bir seyahat deneyimi sizi bekliyor.

Tek yön uçuşlarda geçerli olan bu kampanya, 799 liradan başlayan fiyatlarla müthiş bir uçuş deneyimi sunuyor. Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly paketi, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatları için 1.179 lira, PrimeFly paketi ise 1.249 lira ile sizleri bekliyor.

Diğer yurt içi uçuşlarda ise ücretler ExtraFly paketinde 1.129 lira, PrimeFly paketinde ise 1.189 lira olarak belirlendi.