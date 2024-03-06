Yeni asgari ücret desteği nasıl uygulanacak?

Geçen yıl işçi başına aylık 500 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği, bu yıl 700 liraya yükseltildi. SGK'nın genelgesine göre, geçen yılın aynı ayında çalıştırılan ve prime esas kazancı günlük 671 TL (aylık 20.130 TL) olan işçi sayısını aşmayan işyerleri, bu yıl SGK'ye bildirilen prime esas kazançlarda işçi başına günlük 23,33 TL (aylık 700 TL) prim indirimi alacaklar. Bu destek, 2024 yılı Ocak - Aralık döneminde uygulanacak. Yeni faaliyete geçen iş yerlerinden bildirilen tüm işçiler için günlük 23,33 TL prim indirimi sağlanacak ve bu destek İşsizlik Fonu tarafından finanse edilecek.

Yer altı maden iş yerlerinde en düşük ücret asgari ücretin iki katından az olamayacağı için bu iş yerlerinde günlük 1.789 TL (aylık 53.670 TL) limiti uygulanacak. Toplu iş sözleşmesine tabi iş yerlerinde ise günlük 1.341 TL (aylık 40.230 TL) sınırı dikkate alınacak.

Asgari ücret desteği, SGK tarafından gerekli koşulları sağlayan işçiler için doğrudan başlatılacak. Özellikle özel sektör işverenlerine yönelik olan destekten, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda işçi çalıştıran işverenler yararlanamayacak. Ancak diğer kamu işverenleri destekten faydalanabilecekler. Emekli işçilere sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olduklarından asgari ücret desteği sağlanmayacak.

Prim borcu olan işverenler

Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için işverenlerin 2024 yılında aylık prim ve hizmet belgelerini, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içinde SGK'ya sunmaları gerekiyor. Yasal süre dışında verilen ek prim ödeme günleri destek hesaplamalarında dikkate alınmayacak. Ayrıca, 2024 yılında SGK'ya vadesi geçmiş borcu olmayan veya borcu yapılandırılmış/taksitlendirilmiş işverenler destekten yararlanabilecekler. Borcu olan işverenler ise borcu ödedikleri veya yapılandırdıkları tarihten itibaren destekten faydalanabilecekler.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre ev hizmetlerinde çalışan işverenler, gündelikçi, çocuk bakıcısı, hasta bakıcı ve konut kapıcısı istihdam edenler de asgari ücret desteğinden yararlanabilecek. Bu destek tutarı, işverenlerin ödeyecekleri primden mahsup edilecek, böylece ev hizmetlerinde çalışan işçiler ve kapıcılar her ay 700 TL daha az prim ödeyecekler. İlk defa bakıcı ve gündelikçi istihdam edenler de destekten yararlanabilecekler.

