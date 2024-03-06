06 Mar 2024 - 18:31- Dünya G:

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Odesa'ya ziyareti sırasında füze saldırısı!

Miçotakis Ukrayna lideri Zelenskiy ile buluşmak üzere önceden duyurulmayan bir seyahate imza attı, Yunan medyası konvoyun 150 metre uzağında bir patlama gerçekleştiğini yazdı. Sosyal medyaya yansıyan Rus işgalcilerin Karadeniz kıyısındaki stratejik şehir Odesa'yı balistik füzeyle vurduğu bilgisi, dakikalar sonra doğrulandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Odesa'ya ziyareti sırasında füze saldırısı! mask

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki stratejik şehri Odesa'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor. Kathimerini gazetesi, önceden duyurulmayan seyahati ' acil bir ziyaret' olarak tanımladı.

Yerel medya, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir konferansa katılacak Miçotakis'in önce Odesa'ya uğradığını bildirdi.

Yunan Başbakanı'nın Ukrayna lideri Vlodomir Zelenskiy ile Odesa'a görüşmesi planlanıyordu.

Ukrayna medyası, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Zelenskiy'nin görüşmesi beklenirken Odesa'da bir patlama olduğunu duyurdu.

Yunan Proto Thema internet sitesi ise, patlamanın Zelenskiy'nin konvoyu yakınlarında gerçekleştiğini ve Kiryakos Miçotakis'in patlamadan etkilenmediğini yazdı. Yunan Bakan Stavros Papastevrou, patlamanın Yunan heyetinden 150 metre uzakta olduğunu ve kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Sosyal medyadaki haberlerde ise, Rus işgalcilerin Odesa'ya bir balistik füze ateşlediği bilgisi vardı. Bu bilgi dakikalar sonra doğrulandı, Rus ordusunun yerel saatle 11.43'te Odesa'yı balistik füzeyle vurduğu bildiriliyor. 

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06 Mar 2024 - 18:31 - Dünya

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