Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Odesa'ya ziyareti sırasında füze saldırısı!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki stratejik şehri Odesa'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor. Kathimerini gazetesi, önceden duyurulmayan seyahati ' acil bir ziyaret' olarak tanımladı.

Yerel medya, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir konferansa katılacak Miçotakis'in önce Odesa'ya uğradığını bildirdi.

Yunan Başbakanı'nın Ukrayna lideri Vlodomir Zelenskiy ile Odesa'a görüşmesi planlanıyordu.

Ukrayna medyası, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Zelenskiy'nin görüşmesi beklenirken Odesa'da bir patlama olduğunu duyurdu.

Yunan Proto Thema internet sitesi ise, patlamanın Zelenskiy'nin konvoyu yakınlarında gerçekleştiğini ve Kiryakos Miçotakis'in patlamadan etkilenmediğini yazdı. Yunan Bakan Stavros Papastevrou, patlamanın Yunan heyetinden 150 metre uzakta olduğunu ve kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Sosyal medyadaki haberlerde ise, Rus işgalcilerin Odesa'ya bir balistik füze ateşlediği bilgisi vardı. Bu bilgi dakikalar sonra doğrulandı, Rus ordusunun yerel saatle 11.43'te Odesa'yı balistik füzeyle vurduğu bildiriliyor.