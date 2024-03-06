Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Odesa'ya ziyareti sırasında füze saldırısı!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki stratejik şehri Odesa'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor. Kathimerini gazetesi, önceden duyurulmayan seyahati ' acil bir ziyaret' olarak tanımladı.
Yerel medya, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir konferansa katılacak Miçotakis'in önce Odesa'ya uğradığını bildirdi.
Yunan Başbakanı'nın Ukrayna lideri Vlodomir Zelenskiy ile Odesa'a görüşmesi planlanıyordu.
Ukrayna medyası, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Zelenskiy'nin görüşmesi beklenirken Odesa'da bir patlama olduğunu duyurdu.
Yunan Proto Thema internet sitesi ise, patlamanın Zelenskiy'nin konvoyu yakınlarında gerçekleştiğini ve Kiryakos Miçotakis'in patlamadan etkilenmediğini yazdı. Yunan Bakan Stavros Papastevrou, patlamanın Yunan heyetinden 150 metre uzakta olduğunu ve kimsenin yaralanmadığını söyledi.
Sosyal medyadaki haberlerde ise, Rus işgalcilerin Odesa'ya bir balistik füze ateşlediği bilgisi vardı. Bu bilgi dakikalar sonra doğrulandı, Rus ordusunun yerel saatle 11.43'te Odesa'yı balistik füzeyle vurduğu bildiriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.