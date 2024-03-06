Kulaklarınız kaç yaşında? Bu işitme testi ile öğrenebilirsiniz!

Bir duyma sağlığı uygulaması tarafından geliştirilen testi yapmak için, mümkünse kulaklığınızı takıp, sesi açıp videoyu başlatıyorsunuz. Videoda çalan sesi duyamaz hale geldiğinizde videoyu duraklatıp, tahmini duyma yaşınızı görebiliyorsunuz.

Kullanıcıların duyabildiği sesin Hertz olarak ölçülen frekansı, kullanıcının işitme yaşını da gösteriyor, zira yaşlandıkça, kulaklarımızın yüksek frekanslardaki sesleri duyması güçleşiyor.

Videoyu izleyip, testi uygularken, testin doğruluğunda kulaklarınız kadar, kullandığınız hoparlör ya da kulaklığın da etkisi olacağını unutmayın. Kimi kulaklıklar bu testte verilen ses frekansının tamamını üretmekte yetersiz kalırken, özellikle telefonların hoparlörleri sağlıklı sonuç almanızı engeller. Mashable Türkiye olarak yaptığımız denemelerde, kullandığınız kulaklığın frekans aralığının test sonucunu doğrudan etkilediğini gördük. Ayrıca, 16 bin 500 Hz üzerindeki sesleri duyamıyorsanız üzülmeyin, zira videonun ses dosyasında 16 bin 500 Hz sonrasında eksiklik mevcut. (Not: Buna benzer testlerin yanılma paylarının olabileceğini akılda tutarak, işitme ile şüphelerinizde her zaman doktorunuza danışmanızda fayda var)

40'lı yaşlarda işitmeniz yarı yarıya azalabilir

Pek çok kişi 20 bin Hz'e kadar olan sesleri duyabiliyor. Ancak 40'lı yaşlara geldiğiniz zaman bu yarı yarıya azalıyor ve 11 bin 500 Hz'ler seviyesine iniyor.

60'lı yaşlarda 8 bin Hz'e kadar geriliyor. Bu rakamlar, 2021 yılında "Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Dergisi"nde yayınlanan bir çalışmaya ait.

Bu testin, uygulama versiyonunda alınan sonuçlara göre, 16-35 yaş arası katılımcıların yüzde 47'si, biyolojik yaşından daha ileride duyma yaşına sahip, yani duyması gerektiği kadar iyi duyamıyor. Söz konusu grupta, yaş ile duyma yaşı arasındaki ortalama fark yaklaşık 13 yıl.

"İşitme kaybını çoğumuz yaşıyoruz"

Uygulamanın kurucularından ve işitme sağlığı uzmanı Andy Shanks şöyle diyor: "Çoğumuz, yaşamımız boyunca bir şekilde duyma kaybı yaşıyoruz. Ancak bunu erken farkedip, küçük değişiklikler yaparsak, işitmemizi koruyacak adımlar atıp, gelecekteki kaçınılabilir işitme kayıplarını önleyebiliriz."

Shanks, bu test gibi oyunları kullanarak işitme duyumuzu düzenli olarak kontrol edip, herhangi anormal değişiklikleri erken fark etmenin önemini vurguluyor ve ekliyor:

"Kulak koruyucular, tıkaçlar ve gürültü önleyici kulaklıklar kullanmak gibi güvenli dinleme alışkanlıkları, işitme sağlığımızı uzun vadede koruma konusunda çok önemli. İşitme kaybı, demans konusunda değiştirilebilir en büyük risk faktörlerinden biri ve kötü akıl sağlığı ile bilişsel gerileme ile güçlü şekilde bağlantılı. Yani işitme sağlığımızı her yaşta korumak sadece kulaklarımız değil, aynı zamanda zihnimiz için de önemli."

Ülkemizde 2,2 milyon kişinin işitme problemi var

Ülkemizde 2022 yılı verilerine göre 2.2 milyon kişi işitme kaybı yaşıyor.

İşitme kaybı, sosyal yalıtım ve bilişsel gerileme ile ilişkilendiriliyor ve demans gelişiminde en önemli risk faktörlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Yine de yetişkinlerin yardım almadan önce yaklaşık 8,9 yıl beklediği belirtiliyor.

İşitme kaybının belirtileri neler?

İşitme kaybı yaşadığınıza dair en yaygın belirtiler, insanlara söylediklerini tekrar ettirmek, telefonda karşı tarafı güç duymak ve müzik ile TV'yi başka insanlara göre çok daha yüksek sesle dinlemek olarak aktarılıyor.

İşitme kaybının pek çok sebebi bulunuyor, bunlar arasında kulak enfeksiyonu ve yaş kadar, kulakta biriken kir de var.

Ancak ani işitme kaybı, kulak zarı delinmesi veya denge ve işitme yeteneğinizi etkileyen Ménière hastalığından da kaynaklanabilir.

Eğer bu işitme kaybı belirtilerini fark ederseniz, kendi kendinize teşhis koymamalı ve kapsamlı bir işitme testi için doktorunuza başvurmalısınız.

Kaynak: MASHABLE TÜRKİYE