06 Mar 2024 - 19:57 - Gündem

7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (7 Mart Perşembe) İzmit, Gölcük, Kandıra, Karamürsel, Başiskele, Gebze ve Körfez olmak üzere 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak.