- Siyaset

"Başiskele’de sosyal demokrat belediyecilik olacak"

YSK kararı ile CHP Başiskele Belediye Başkan adaylığına geri dönen Av. Anıl Acurman, bugün projelerini anlattığı bir lansman düzenledi. Acurman düzenlediği lansmanda konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, "31 Mart’ta inşallah Başiskele’de sosyal demokrat belediyecilik olacak." dedi

Aygün Baş
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"Başiskele’de sosyal demokrat belediyecilik olacak" mask

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko konuşmasında şunları söyledi,

AKP’nin adayı var, YRP’nin adayı var Bağımsız Adayı var. Anıl aradan sıyrılabilir diye düşünüyorlardı. Ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman yakıştırmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ülkesini düşünen, vizyonu olan, sosyal demokrat belediyecilik yapan, çocuklarının sağlam bir geleceğe temsil etmek herkesin ideali partisidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı oku alanlarda, sahalarda, her yerde göstererek adaylarını her yerde çıkaracak. 31 Mart’ta inşallah Başiskele’de sosyal demokrat belediyecilik olacak. Tüm partililerimizin ve seçmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var”
# CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Başiskele, cumhuriyet, AKP, var, chp

06 Mar 2024 - 20:20 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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