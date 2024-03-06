CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko konuşmasında şunları söyledi,
“ AKP’nin adayı var, YRP’nin adayı var Bağımsız Adayı var. Anıl aradan sıyrılabilir diye düşünüyorlardı. Ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman yakıştırmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ülkesini düşünen, vizyonu olan, sosyal demokrat belediyecilik yapan, çocuklarının sağlam bir geleceğe temsil etmek herkesin ideali partisidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı oku alanlarda, sahalarda, her yerde göstererek adaylarını her yerde çıkaracak. 31 Mart’ta inşallah Başiskele’de sosyal demokrat belediyecilik olacak. Tüm partililerimizin ve seçmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.