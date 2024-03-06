- Siyaset

"Başiskele’yi kazanacağız"

YSK kararı ile CHP Başiskele Belediye Başkan adaylığına geri dönen Av. Anıl Acurman, bugün projelerini anlattığı bir lansman düzenledi. Acurman düzenlediği lansmanda konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, "Bunlar sosyal belediyecilikten de rahatsızlar. Biz Başiskele’ye alıp sosyal belediyeciliği göstereceğiz. Başiskele’yi kazanacağız" dedi.

Aygün Baş
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"Başiskele’yi kazanacağız" mask

20 YILDIR BU ŞEHRİ YÖNETİYORSUNUZ 1 METRO AÇMADINIZ

“Biz diyoruz ki emekli 10 bin TL ile geçinemiyor maaşları daha fazla olsun, bize cırcır böceği diyorlar. Biz mecliste emeklilerin hakkını savunuyoruz, cırcır böceği oluyoruz, Başiskele, Gölcük Karamürsel her sabah işe giderken eziyet çekiyor diyoruz, ulaşım felç diyoruz, 20 yıldır yönetiyorsunuz, 1 metre metro açmadınız, Biraz beğenmediğiniz Ekrem İmamoğlu’nu örnek alın. Kocaeli’de bir metro açmadınız. Biz ülkenin sorunlarını anlatıyoruz anlatmaya devam edeceğiz varsın ki biz cırcır böceği olalım. Bunlar sosyal belediyecilikten de rahatsızlar. Biz Başiskele’ye alıp sosyal belediyeciliği göstereceğiz. Başiskele’yi kazanacağız”
# Başiskele, karamürsel, emekli

06 Mar 2024 - 20:27 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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