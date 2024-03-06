20 YILDIR BU ŞEHRİ YÖNETİYORSUNUZ 1 METRO AÇMADINIZ

“Biz diyoruz ki emekli 10 bin TL ile geçinemiyor maaşları daha fazla olsun, bize cırcır böceği diyorlar. Biz mecliste emeklilerin hakkını savunuyoruz, cırcır böceği oluyoruz, Başiskele, Gölcük Karamürsel her sabah işe giderken eziyet çekiyor diyoruz, ulaşım felç diyoruz, 20 yıldır yönetiyorsunuz, 1 metre metro açmadınız, Biraz beğenmediğiniz Ekrem İmamoğlu’nu örnek alın. Kocaeli’de bir metro açmadınız. Biz ülkenin sorunlarını anlatıyoruz anlatmaya devam edeceğiz varsın ki biz cırcır böceği olalım. Bunlar sosyal belediyecilikten de rahatsızlar. Biz Başiskele’ye alıp sosyal belediyeciliği göstereceğiz. Başiskele’yi kazanacağız”