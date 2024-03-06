İŞTE ACURMAN'IN VAATLERİ

İşte Başiskele Belediye Başkan adayı Acurman'ın vaatleri:

HUZURU BAŞİSKELE’YE SAĞLAYACAĞIZ

Ben ağzımda gümüş kaşıkla doğmadım. Benin derdim bu kenti çağdaş kılmak. Bunu gerçekleştirecek heyecanımız var. İşte diğer arkadaşlarımızdan farkımız burada çıkıyor. Ben bugünkü heyecanımın karşılığı olarak aday oldum, bu yüzden sahaya çıktım. Ülkemizin ihtiyacı olan huzuru Başiskele’de sağlayacağız.

GÜN AĞARMAK ÜZERE

Geçen sene İzmit’te bir ateş yaktık, bu sefer Başiskele’de yakacağız. Burayı sevginin iskelesi kılacağız. Aday ben değilim, aday hepimizin. Gün ağarmak üzere. İlk toplantı tarihim ayın 6’sıydı diğer aday arkadaşlarımı da çağırdım ama katılmayacaklarını belirttiler. Ama bugünkü toplantıma çağırmadım. Bugün burada kentimiz için ne düşünerek yola çıktığımı göreceksiniz. Bu kenti AK Parti’den alıp halkın belediyesi yapmak için adayım” dedi.

Projelerini anlatan Acurman, “8-12 yaş arası çocuklarımızın gelişimi için Sağlıklı Gelişim Merkezleri kuracağız. Fiziksel sosyal psikolojik gelişim süreçlerinde hep yanlarında olacağız. Doğru sporlara yönlendirerek, psikolojik destekler vereceğiz. Daha küçük yaş grubu çocuklarımız için tüm semtlerimizde çocuk evleri kuracağız.

BAŞİSKELİLERE SAĞLIK SİGORTASI

Bizleri bu yaşa getiren yaşlılarımıza vefa borçluyuz. Onlar için Vefa Evleri kuracağız ve gün boyunca faydalanacakları bir ev olacak. İlimizde Başiskele’de devlet hastanesi yok ama vatandaşlarımızın hepsine sağlık sigortası yapacağız. Şiddete uğrayan kadınlarımız için Güven Evleri kuracağız. Orada kadınlarımıza hayatlarını yeniden kazandıracağız.

ATIL İŞ MERKEZLERİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

Başiskele bir özel okul cenneti. Maalesef çok devlet okulu yok. Vatandaşlarımız bu durumdan şikayetçi. Biz de Başöğretmen Etüt ve Dil Merkezi açacağız. Atatürk Gençlik Merkezi ve çağa ayak uyduran Dijital Merkez kuracağız. Atıl iş merkezlerimiz var. Biz bu merkezlerini ‘Halk Ofisleri’ yapacağız. Komşularımızı ofis derdinden kurtaracağız.

BAŞİSKELE ÖZGÜR GAZETECİLİĞİN MERKEZİ OLACAK

Başiskele özgür gazeteciliğin merkezi olacak. Özgür Basın Ofisleri ile hem de Başiskelemizin ismi daha çok duyulacak. Basındaki arkadaşlarımız hiçbir bedel ödemeden bu ofisi kullanabilecek. Başiskele’ye büyük bir değer katacak bu proje.

BARBAROS’A HALK LOKANTASI

Halk Market ve kart sistemi ile alt gelir grubu ailelerimiz için sosyal yardım ağı kuracağız. Halk Lokantası’na maalesef mecburuz. Kentimizin en kalabalık mahallesi Barbaros’a yapacağız bu lokantayı. E-spor merkezleri, kent tiyatrolarında geçerli olacak bir Gençİskele Kart uygulaması yapacağız. Başiskele’nin gençlerine değer katacağız.

SERGİ VE RESTORAN GEMİSİ

Çocuklarımızı su sporları ile tanıştıracağız. Alaaddin Başkan’ın bir fikriydi. Astakoz Sergi ve Restoran Gemisi. Bu bir tur gemisi olsun. En azından vatandaşlarımıza bir deniz havası alsın. Kentlilerimiz hep İzmit’e bakmak zorunda kalmasın, kahvaltısını yaparken Başiskele havasını alsın.

YEŞİL BAHÇECİK OTELİ’Nİ YENİDEN CANLANDIRACAĞIZ

Sahilimize Teknepark ve bakım alanları yapacağız. Başiskele’yi denizle yaşatacağız. Dağ ve sahil turizm bölgeleri ilan etmek zorundayız. Doğaya uygun sahalar yaratacağız. Kalıcı turizm havzaları yapacağız. İlimizin en eski otellerinden olan Yeşil Bahçecik Oteli’ni yeniden kazandıracağım. Daha önceden AK Partililer Bahçecik’ten turizmi kesmişler. Biz yeniden canlandıracağız.

İŞTE MİLLİYETÇİLİK BUDUR

Vatandaşlarımız bizim tarihimizle karşı karşıya gelsinler istiyoruz. Servetiye Cephesi Turizm ve Merkezi. Bu ismi canlandırmak istiyoruz. Vatandaşlarımız gelsin burada vakit geçirsin. İşte milliyetçilik budur arkadaşlar. Sporcusuna kıymet veren bir kent olarak Menekşe Spor Yaylası. İstanbul’un yanı başında güzel bir spor tesisi yaratacağız.

YENİKÖY’E FESTİVAL ALANI

Başiskele’yi yeşilden maviye festival kenti yapacağız. İnsanlara bir yaşam tarzı vermek için Yeniköy’deki mera alanında denize nazır çok güzel bir yer var. Burayı Marmara’nın en değerli festival alanı yapacağız. Bırakın Zeytinlik Festivali’nin rakibi olsun. Kesintisiz yeşil ulaşım yolları yapacağız. Trafiğe kalmadan deniz kenarından 20 dakikada İzmit’e gidebiliriz. Vatandaşlarımıza bu proje için elektrikli bisiklet dağıtmak istiyoruz.

KAPALI İŞÇİ DURAKLARI

Yol çıkış saati uygulaması ile yarım saat bile okul giriş çıkış saatlerini kaydırabilirsek çok güzel olur. Trafik için çok yararlı olur. Bunu okul müdürleri ile görüştüm. Ve ilçemizde özel okul çok olduğundan dolayı bunun mümkün olduğunu söylediler. Biz hizmetin yürüyerek sağlanabileceği bir kent yaratmak istiyoruz. İşçilerimiz sabahın erken saatlerinde duraklarda servis bekliyor. Onlar için kapalı işçi durakları yapacağız.

EN HASSAS NOKTAM

Kenti canlandırmak için kültürü yeniden canlandırmamız lazım. Barbaros Kent Tiyatrosu ile gençlerimizin sanata yönlendirilmesini istiyoruz. 5 tane pırıl pırıl semtimiz var. Semt sahneleri açacağız. Vatandaşlarımız sanayiden dolayı her ay imza topluyorlar. Çünkü cam açamıyorlar. Bu çevre sorunu benim en hassas noktam. Bu çevre sorununu çözmek ve kentimizi yeşil bir kent yapmak bizim boynumuzun borcu.

RANT İÇİN BETONLAŞMAYA SESSİZ KALDILAR

Başiskele 10 senede çok feci betonlaştı. Başiskele diğer ilçelerden farklı. Bir kısmı Kartepe’den bir kısmı bizim ilçemizden geçiyor. Bu betonlaşmaya dur demediler. Rant için buna sessiz kaldılar. Hala belediyemiz deprem gerçeğine rağmen imarlaşmaya devam ediyor. Ben belediye başkanı olunca böyle bir rant sistemi olmayacak.

PATİLİ DOSTLARIMIZ İÇİN

Sokak hayvanlarımızı toplayıp kısırlaştıracağız ve sahiplendireceğiz. Geniş bir alanda hayvanlarımıza yaşam alanı kurmak istiyoruz. Buraya vatandaşlarımız da gelecek ve göz göze gelecekler. Sahiplenme ortamı yaratıp bu çözümü çözeceğiz. Bu sayede patili dostlarımızın sayıları kısa sürede azalacak.

KENTİN MERKEZİ SEYMEN OLACAK

Bu kentin merkezi yok ve hiç olmadı. Merkezsiz bir semt olmaz. Bir kenti orada yaşatan ulaşım akslarını orada buluşturan bir yer olmalı. İnsanlar burada kültür ve sanatla buluşur. İşte buna yaşayan bir merkez derler. Bizim merkezimiz Seymen’de olacak. Orada millet bahçesi var. Millet Bahçesi ve sahilin ortasını kent merkezi yapacağız. Hava ve mekan şartlarına uygun kapalı Pazar alanları yapacağız.

BU KENTE ATATÜRK’ÜN ADINI ÖĞRETECEĞİZ

Bu kentte Atatürk’ün adını öğreneceğiz. Topraktan kazanan bir kent olmak için Atatürk Kent Çiftliği kuracağız. İlçemizin altın değerindeki Kullar’ını kaybettik. Yeniköy’de hala seracılık devam ediyor. Bahçecik, Yeniköy ve Kocaeli’ne değer katacak. Seracıları içerisinde bulunduran bir kooperatif olacak. Burayı ziyarete çocuklarımız gelecek ve doğal yaşam ile tanışacak. Jeotermal Seracılık ile Çiftçi Kart ile akaryakıt desteği vereceğiz.

BAŞİSKELE’Yİ GÜLÜMSETECEĞİM

Ben ilçe başkanı olduğum sürece ilçe örgütümüzü gülümsettim. Başiskele’nin belediye başkanı olacağım ve tüm Başiskeleleri gülümseteceğim. Vatandaşlarımıza söz veriyorum. Kentimizi sevginin iskelesi yapacağım” dedi.