200 bin TL'ye müstakil ev satılıyor

205 BİN TL'YE 140 METREKARE MÜSTAKİL EV FIRSATI!

Denizbank'ın kelepir fiyatlarla sunduğu gayrimenkuller arasında, 205 bin TL’ye satışa sunulan 140 metrekare müstakil ev dikkatleri üzerinde topluyor. Bu fiyat, uygun fiyatlarla ev sahibi olma arzusunda olanlar için oldukça cazip bir seçenek.

BAHÇELİ KÖY EVİ FIRSATI: KONUT SAHİPLİĞİ İMKANSIZ DEĞİL

Denizbank'ın gayrimenkul portföyünde yer alan bir diğer fırsat ise bahçeli köy evi seçeneği. Bu avantajlı fırsatlar, konut sahibi olmayı düşleyenleri bekliyor. Banka, uygun fiyatlarla ev sahibi olma isteğinde olan herkesi bu fırsatları değerlendirmeye davet ediyor.

DENİZBANK'TAN ALTERNATİF ÇÖZÜM

Koronavirüs salgınının da etkisiyle konut fiyatları katlanarak artarken, Denizbank'ın kelepir fiyatlarla sunduğu gayrimenkuller, vatandaşlara konut sahibi olabilme fırsatı tanıyor. Bu fırsatlar, konut piyasasındaki yüksek fiyatları tolere etmek istemeyenlere bir alternatif sunuyor.

DENİZBANK İLE UYGUN FİYATLARLA EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

Denizbank'ın kelepir fiyatlarla satışa sunduğu gayrimenkuller, yüksek konut fiyatlarından bunalan herkes için bir fırsat sunuyor. Bahçeli köy evi ve 140 metrekare müstakil ev gibi cazip seçeneklerle Denizbank, ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek isteyenleri bekliyor.

120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ DESTEĞİ

Denizbank'ın sağladığı konut kredisi desteği, 120 aya kadar uzanan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlıyor. Uzun vadeli ödeme planı, taksitleri düşük tuttuğu için ev sahibi olma sürecini kolay bir hale getirecek.

KREDİ ONAYI İÇİN BELİRLENEN ŞARTLAR NELER?

Konut kredisi onayı alabilmek için bankanın belirlediği şartları sağlayabilmek çok önemli. Gelir kriterlerini karşılamak ve bankanın talep ettiği belgeleri sağlamak, kredi başvurusu yapacak olanlar için kritik noktalardır.

NAKİT SIKINTISI OLMAYANLAR İÇİN İDEAL

Denizbank'ın sunduğu konut kredisi desteği, nakit sıkıntısı yaşayanlar için oldukça iyi bir fırsat sunuyor. Uzun vadeli ödemelerle ev sahibi olma düşüncesinde olanlara finansal destek sağlıyor.

RESMİ SATIŞ SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞVURU

Denizbank'ın resmi satış sitesi üzerinden yapılan kayıt işlemleri tamamen ücretsiz. Konut sahibi olmak isteyenler, online platform üzerinden kayıt oluşturabilir ve tekliflerini sunarak hayallerindeki eve bir adım daha yaklaşabilirler.

DENİZBANK İLE EV SAHİBİ OLMA HAYALLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRİN

Denizbank'ın konut kredisi desteği, uygun fiyatlı gayrimenkuller arayan ve uzun vadeli ödemelerle ev sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor. Ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenler, bankanın resmi satış sitesi üzerinden kayıt oluşturarak bu fırsatları değerlendirebilirler.

Kaynak: YENİÇAĞ