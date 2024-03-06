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Baturman ve İzmit Teşkilatı, halkla bir araya geldi

Deva Partisi İzmit Belediye Başkanı Ercan Aktan ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ensar Baturman İzmit Teşkilatı, halkla bir araya geldi

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Baturman ve İzmit Teşkilatı, halkla bir araya geldi
Baturman ve İzmit Teşkilatı, halkla bir araya geldi
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İzmit'te Öne Çıkan Bir Gün: DEVA Partisi'nin Belediye Başkanı Ercan Aktan ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ensar Baturman, İzmit teşkilatıyla birlikte etkileyici bir esnaf ziyaretine imza attı. Halkın ilgisiyle karşılaşan başkanlar, 31 Mart seçimleri için destek taleplerini ileterek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Genç başkanlar, samimi diyaloglarla olumlu bir enerji yakalayarak etkileyici bir gün geçirdi. Bir vatandaşın parti rozeti isteği, başkanların yolculuklarına ilgi odağı kattı. Başkanlar, ülkenin geleceğine olan inançlarını vurgulayarak ekonomik sıkıntılara çözüm vaat ettiler.

Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda, halkın yaşam standartlarını yükseltme taahhüdünde bulunan başkanlar, Arasta Park, Tramvay ve Fethiye Caddesi gibi önemli noktalarda düzenledikleri etkinliklerle halkla buluştu.

Seçimin son gününe kadar yüz yüze görüşmelerle devam edeceklerini vurgulayan başkanlar, "Biz buradayız ve alternatif siz değilsiniz" diyerek seçim sürecine güçlü bir vurgu yaptılar.

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06 Mar 2024 - 21:01 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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