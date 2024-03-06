Tüm Bel-Sen'den İzmit Belediyesi'nin kadın çalışanlarına 8 Mart ziyareti!

Tüm Bel Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Güzide Saatçi ve Yönetim Kurulu Üyeleri yetki sahibi olduğu İzmit Belediyesindeki kadrolu, sözleşmeli, memur, işçi ayırımı yapmadan tüm kadın çalışanları ziyaret ederek Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı ve deprem bölgesindeki kadınları desteklemek amacı ile Hatay’daki Kadın Kooperatifleri tarafında üretilen el emeği çantaları hediye etti. Yine yetki sahibi olduğu Yalova, Subaşı, Koru, Kaytazdere Belediyesi temsilcilerine ve üyesi bulunan tüm belediyelerdeki iş yeri temsilcilerine kadın üyelerine hediye edilmek üzere el emeği çantaları gönderdi.
DAVET ETTİLER
Ziyaretlerde Tüm Bel Sen ve İzmit Belediyesi arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine göre 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde gerçekleştirilecek olan eylem ve etkinliklere katılabilmeleri için idari izinli sayılan kadın üyeler, Kocaeli Kadın Platformu tarafından 8 Mart 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek olan etkinlikler hakkında bilgilendirilerek davet edildi.
8 MART GÜNÜ BELEDİYE İŞ HANI ÖNÜ
Ayrıca anons aracı ile ilçede duyuru yaparak kadın ve erkek eşitliğinin olduğu bir dünya umudu ile kadının varlık mücadelesinde yer alan bütün kadınlar “8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” etkinliklerine davet edildi. Binyıllardır her türlü şiddet biçimleri ile baskılanan, sömürülen, hiçleştirilen buna karşın özgürlükten, eşitlikten ve varlıklarını korumaktan vazgeçmeyen kadınlar taciz, tecavüz, şiddet, cinayet ve kadına yönelik her türlü ayrımcılığa dur demek, ekonomik, demokratik ve siyasal haklarını savunmak, kadın dayanışmasını büyütmek için 8 Mart’ta saat 18:30 da için Belediye İşhanı önünde toplanarak seslerini yükseltecekler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.