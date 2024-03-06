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Yılmaz Vural kapıya dayandı

Deplasmanda Somaspor ile karşılaşan Yılmaz Vurallı Menemen FK rakibini 2-0 mağlup etti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 28. Haftasında Menemen FK deplasmanda Somaspor ile karşı karşıya geldi.

Yılmaz Vural kapıya dayandı mask
Yılmaz Vural kapıya dayandı
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Soma Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelede Yılmaz Vural’ın öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti.

İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 65. Dakikada Mertcan Açıkgöz ve 69. Dakikada Kemal Rüzgar kaydetti.

Bu galibiyet ile puanını 48’e çıkaran Menemen FK en yakın rakibi Isparta’nın puan kaybettiği haftada 6. Sıraya yerleşti.

Öte yandan play-off hattına giren Menemen FK 1. Lig kapısına dayandı.

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Yılmaz Vural ve oyuncular büyük bir sevinç yaşadı.

Yılmaz Vural kapıya dayandı

Kaynak: YENİÇAĞ
# büyük, Atatürk, yılmaz vural

06 Mar 2024 - 21:35 - Spor

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