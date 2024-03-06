Yılmaz Vural kapıya dayandı

Soma Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelede Yılmaz Vural’ın öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti.
İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 65. Dakikada Mertcan Açıkgöz ve 69. Dakikada Kemal Rüzgar kaydetti.
Bu galibiyet ile puanını 48’e çıkaran Menemen FK en yakın rakibi Isparta’nın puan kaybettiği haftada 6. Sıraya yerleşti.
Öte yandan play-off hattına giren Menemen FK 1. Lig kapısına dayandı.
Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Yılmaz Vural ve oyuncular büyük bir sevinç yaşadı.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.