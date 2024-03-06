Nurettin Hoca'dan Manavlara söz

Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Gebze'nin sevilen öğretmenlerinden Nurettin Çelik, İzmit'te mancarlı pide yapan bir fırından tüm Kocaeli'ye seslenerek, bu özgün lezzeti bir marka haline getirme sözü verdi. Kendisi de Manav olan Nurettin Çelik, Manavların bu lezzetini Türkiye markası yapacak.
Kocaeli denildiğinde akla gelen ilk şeylerden biri olan Pişmaniye'nin şehirle bütünleşmiş bir marka haline geldiğini belirten Çelik, şimdi de Kocaeli'nin kendine has lezzeti olan Mancarlı Pide'yi markalaştırmak istediklerini ifade etti. Kocaeli'nin Manavlarının bu özel lezzeti mutfaklardan çıkarıp gün yüzüne çıkarmalarının zamanının geldiğini vurgulayan Çelik, bu konuda kararlı olduklarını ve bunun sözünü verdiklerini dile getirdi.
Nurettin Çelik, Mancarlı Pide'nin Kocaeli'nin geleneksel lezzetlerinden biri olduğunu ve bu lezzetin daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğini belirtti. Bu lezzetin Kocaeli'nin gastronomi turizmine de katkı sağlayacağını ifade eden Çelik, Mancarlı Pide'nin markalaşması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.
Kocaeli'nin kültürel ve gastronomik değerlerinin ön plana çıkarılmasının önemine dikkat çeken Çelik, Mancarlı Pide'nin bu değerler arasında önemli bir yere sahip olacağını vurguladı. Çelik, Mancarlı Pide'nin markalaşmasıyla birlikte Kocaeli'nin bu işten çok kazançlı çıkacağını söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.