Doğal gaz faturalarında yeni dönem resmen başladı!

Soğuk havaların etkisiyle doğalgaz kullanımı artış gösterdi. Yakın zamanda gerçekleşen zamlar, vatandaşların doğalgaz faturalarını ödemekte güçlük yaşamasına sebep oldu. Bu duruma karşı bazı bankalar, vatandaşların bu zorluklarını hafifletmek amacıyla çeşitli önlemler almaya başladı.
81 İLDE GEÇERLİ! BANKALAR TEK TEK DUYURDU
Bankaların açıklamalarına göre, doğalgaz fatura ödemelerinde ücretsiz taksit imkanı sunulacak. Ancak hangi bankanın hangi kampanyayı sunduğu konusundaki detayları öğrenmek için aşağıda bankaların doğalgaz faturasına yönelik başlattığı kampanyalara göz atabilirsiniz:
ZİRAAT BANKASI
31 Aralık 2024 tarihine kadar, Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile İGDAŞ veznesi, İGDAŞ İstanbul ve İGDAŞ Mobil üzerinden gerçekleştireceğiniz fatura ödemelerinizde vade farksız 6 taksit imkanından faydalanabilirsiniz.
KUVEYT TÜRK
Doğal gaz faturasını Kuveyt Türk'ten ödeyenlere 31 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak şekilde 3 taksit imkanı sunulmaktadır. Bankanın açıklamasına göre, Kuveyt Türk İnternet Şube, Kuveyt Türk Mobil, Şube Kanalları, İGDAŞ Vezneleri ve İGDAŞ İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirilecek ödemeler, 100 TL ile 7500 TL arasındaki tutarlarda geçerli olacaktır. Eşit olarak 3 aya bölünecek olan faturalardan ek bir ücret talep edilmeyecek.
VAKIFBANK
Vakıfbank'ın başlatmış olduğu kampanya 31 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya İGDAŞ vezneleri ve internet sitesi üzerinden yaptığınız tüm 100 TL-20.000 TL arası peşin fatura ödemeleriniz için faizsiz 3 ay taksit yapılabilecek.
TEB
TEB Kredi Kartı ile İGDAŞ veznelerinden, İGDAŞ internet sitesinde veya bankanın mobil uygulaması üzerinden ödenecek doğalgaz ödemelerinde ücretsiz olarak 3 taksit olarak ekstreye yansıtılıyor.
Kaynak: GÜNBOYU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.