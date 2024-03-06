Doğal gaz faturalarında yeni dönem resmen başladı!

Soğuk havaların etkisiyle doğalgaz kullanımı artış gösterdi. Yakın zamanda gerçekleşen zamlar, vatandaşların doğalgaz faturalarını ödemekte güçlük yaşamasına sebep oldu. Bu duruma karşı bazı bankalar, vatandaşların bu zorluklarını hafifletmek amacıyla çeşitli önlemler almaya başladı.

81 İLDE GEÇERLİ! BANKALAR TEK TEK DUYURDU

Bankaların açıklamalarına göre, doğalgaz fatura ödemelerinde ücretsiz taksit imkanı sunulacak. Ancak hangi bankanın hangi kampanyayı sunduğu konusundaki detayları öğrenmek için aşağıda bankaların doğalgaz faturasına yönelik başlattığı kampanyalara göz atabilirsiniz:

ZİRAAT BANKASI

31 Aralık 2024 tarihine kadar, Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile İGDAŞ veznesi, İGDAŞ İstanbul ve İGDAŞ Mobil üzerinden gerçekleştireceğiniz fatura ödemelerinizde vade farksız 6 taksit imkanından faydalanabilirsiniz.

KUVEYT TÜRK

Doğal gaz faturasını Kuveyt Türk'ten ödeyenlere 31 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak şekilde 3 taksit imkanı sunulmaktadır. Bankanın açıklamasına göre, Kuveyt Türk İnternet Şube, Kuveyt Türk Mobil, Şube Kanalları, İGDAŞ Vezneleri ve İGDAŞ İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirilecek ödemeler, 100 TL ile 7500 TL arasındaki tutarlarda geçerli olacaktır. Eşit olarak 3 aya bölünecek olan faturalardan ek bir ücret talep edilmeyecek.

VAKIFBANK

Vakıfbank'ın başlatmış olduğu kampanya 31 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya İGDAŞ vezneleri ve internet sitesi üzerinden yaptığınız tüm 100 TL-20.000 TL arası peşin fatura ödemeleriniz için faizsiz 3 ay taksit yapılabilecek.

TEB

TEB Kredi Kartı ile İGDAŞ veznelerinden, İGDAŞ internet sitesinde veya bankanın mobil uygulaması üzerinden ödenecek doğalgaz ödemelerinde ücretsiz olarak 3 taksit olarak ekstreye yansıtılıyor.

Kaynak: GÜNBOYU