Dolar euro altın ve petrol fiyatları nasıl etkilenecek?

Dünya üzerinde yatırım yapan kişilerin dört gözle takip ettiği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisi’nde önemli açıklamalarda bulundu.
Powell, bu yıl faiz indiriminin mümkün olduğunu fakat daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını belirtti. FED faizi düşerse dolarda kısa ve orta vadede düşüş yaşanabileceği aktarıldı.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, yaptığı konuşmada, yetkililer enflasyonla mücadeleyi kazandıklarına ikna olana kadar faizleri düşürmek için acele etmeyeceklerini tekrarladı.
" 2024 YILININ ORTASINDA FAİZLERİ DÜŞÜRMEYE BAŞLANMASI MUHTEMEL"
Powell, "2024 yılının bir noktasında" faizleri düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağı, fakat henüz buna hazır olmadıkları mesajını verdi.
Başkan Powell, faiz indirimi için enflasyonun yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine dair daha fazla güvene ihtiyaç olduğunu ifade etti. Powell, bu yıl için faiz indiriminin bir noktada uygun olacağını söyledi.
POWELL'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI
Konuşmasında faiz indirimi için belirli bir tarih belirtmeyen Powell, 31 Ocak tarihindeki son basın toplantısında ifade ettiği mesajı yineledi. Powell, enflasyonun hem mal hem de hizmetlerde yavaşladığına dikkat çekti.
İş gücü piyasasının görece sıkı olmayı sürdürdüğünü ifade eden Powell, "Fed'in kısıtlayıcı duruşu ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.