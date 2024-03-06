06 Mar 2024 - 23:04 - Gündem

KOCAELİ YARIN PARÇALI BULUTLU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli'de yarın hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 14 derece olarak tahmin ediliyor.