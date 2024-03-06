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KOCAELİ YARIN PARÇALI BULUTLU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli'de yarın hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 14 derece olarak tahmin ediliyor.

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KOCAELİ YARIN PARÇALI BULUTLU! mask

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PERŞEMBE24.00 - 03.00779127
PERŞEMBE03.00 - 06.00449627
PERŞEMBE06.00 - 09.00668629
PERŞEMBE09.00 - 12.009965418
PERŞEMBE12.00 - 15.00141458622
PERŞEMBE15.00 - 18.001212721225
PERŞEMBE18.00 - 21.009991925
PERŞEMBE21.00 - 24.007794619

06 Mar 2024 - 23:04 - Gündem

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